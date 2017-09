Amazon presenteert kleinere en goedkopere Echo-speaker

De Echo 2 is ongeveer de helft kleiner dan de originele Echo-speaker. Het apparaat is aan de buitenkant bedekt met stof en ondersteunt Dolby Audio. De speaker beschikt ook over een ingebouwde woofer en tweeter die voor beter geluid moeten zorgen.

Het apparaat kost 99 dollar en is daarmee goedkoper dan zijn voorganger, die 179 dollar kost. De speakers zijn aan elkaar te koppelen voor multiroom-ondersteuning. Waarschijnlijk komt de Echo 2 niet beschikbaar in Nederland.

De Echo 2 werkt met Amazons spraakassistent Alexa. Gebruikers kunnen de speaker allerlei vragen stellen, zoals wat het weer wordt of wat er op de agenda staat.

Echo Plus

Naast de Echo 2 introduceerde Amazon ook een Echo Plus-speaker van 149 dollar. Dit apparaat verschijnt in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland en wordt geleverd met een slimme lamp van Philips Hue.

De Echo Plus lijkt qua uiterlijk op de originele Echo uit 2014. Ook deze speaker werkt met spraakcommando's en biedt ondersteuning voor Dolby Audio. Daarnaast doet de Echo Plus dienst als hub voor slimme apparaten in huis.

Klok en settopbox

Amazon kondigde ook de Echo Spot aan, een klok met 2,5-inch scherm. De gadget werkt als wekker, maar kan ook gebruikt worden om mee te videobellen. De Spot gaat 130 dollar kosten in de Verenigde Staten.

Er is ook een nieuwe versie van de settopbox Fire TV gepresenteerd. Dit model kan video's in 4K en HDR afspelen en werkt met Alexa-stembediening. Het vierkante kastje kost 69 dollar en wordt later dit jaar in de VS uitgebracht.