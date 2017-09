Google biedt concurrentie toegang tot prijsvergelijker in zoekresultaten

Dat maakte Google woensdagavond bekend.

Het bedrijf staat vanaf nu toe dat rivaliserende prijsvergelijkers kunnen bieden op advertentieruimte. Aanbiedingen van producten die afkomstig zijn van concurrerende vergelijkers, komen dan boven de zoekresultaten naast die van Google te staan. Het moet zorgen voor eerlijkere concurrentie.

Een woordvoerder van Google zegt tegen Reuters dat concurrenten dezelfde mogelijkheden krijgen om in de resultaten te verschijnen als Google zelf. "Google Shopping biedt mee op plekken op dezelfde manier als andere partijen", zegt hij. "Dat gebeurt op gelijke voorwaarden alsof het een apart bedrijf is."

Google kreeg in juni een recordboete van 2,42 miljard euro van de Europese Commissie als straf voor het misbruiken van zijn zoekmachine. Daarin kwamen ook resultaten te staan van Google Shopping als gezocht worden naar producten in webwinkels.

Brussel besloot dat er sprake is van oneerlijke concurrentie, omdat andere prijsvergelijkers minder prominent in de zoekresultaten zichtbaar zijn. Google zou zijn sterke marktpositie zodoende misbruiken. Het bedrijf gaat in beroep tegen de beslissing, maar past zijn zoekresultaten wel aan om een hogere boete te ontlopen.

Nederland

Prijsvergelijker Vergelijk.nl is de eerste Nederlandse website die in de Shopping-resultaten van Google verschijnt. Oprichter Ben Kerkhof vertelt aan NU.nl dat de zoekgigant ongeveer twee weken geleden contact opnam met de site en heeft geholpen om de integratie technisch mogelijk te maken.

Kerkhof weet nog niet of hij ook tevreden is met de nieuwe oplossing van Google. “We zijn heel blij met deze extra exposure”, zegt hij wel. Maar volgens Kerkhof is het nog onduidelijk of de verandering ook echt tot meer concurrentie gaat leiden.

Voor Vergelijk.nl is nog niet goed inzichtelijk wat toegang tot de nieuwe Shopping-dienst eigenlijk gaat kosten en hoe vaak de site in de resultaten terecht zal komen. “Het algoritme van Google bepaalt welke resultaten van ons te zien zijn”, zegt Kerkhof. “Het is nog even afwachten.”

Toen de boete aan Google werd opgelegd, benadrukte de Europese Commissie dat er in de toekomst meer concurrentie tussen prijsvergelijkers moest komen, en uiteindelijk daardoor ook lagere prijzen voor consumenten. “We zitten op de eerste rij om mee te kijken of dit gaat werken”, aldus Kerkhof.

Klein deel

Vooralsnog lijken de prijzen van Vergelijk.nl slechts in een klein aantal zoekresultaten te zien te zijn. De Shopping-resultaten in de meeste zoekopdrachten naar producten worden nog gedomineerd door prijzen uit Googles eigen vergelijker.

Beslist.nl, volgens marktonderzoeker NOBO de grootste Nederlandse prijsvergelijkingssite, zegt nog niet te zijn benaderd door Google. De site had woensdagmiddag daarom nog geen commentaar op de vernieuwde Shopping-dienst.