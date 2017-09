Stofzuigerfabrikant Dyson werkt aan elektrische auto

Dat maakte uitvinder James Dyson dinsdag bekend. In een e-mail naar werknemers van Dyson schrijft hij dat inmiddels 400 man aan de auto werkt.

De auto zal volgens de 71-jarige uitvinder "radicaal" verschillen van andere elektrisch aangedreven wagens van fabrikanten zoals Tesla. Dyson werkt al twee jaar in het geheim aan de auto, maar er is nog geen prototype gebouwd.

Veel informatie over het project is nog onbekend. Wel wordt volop gezocht naar nieuwe werknemers. In het team werken op dit moment ingenieurs van Dyson en mensen uit de auto-industrie. Waar de auto gebouwd gaat worden is nog niet besloten, dat kan in Groot-Brittannië of Azië zijn.

Dyson is bekend van zijn zakloze stofzuigers en maakt daarna onder meer handdrogers en ventilatoren zonder bladen. Het bedrijf werkt al jaren aan de ontwikkeling van elektrische motors en batterijtechnologie die in deze producten worden gebruikt.