Bose brengt koptelefoon uit met knop voor Google Assistant

Dat maken Google en Bose bekend. De QuietComfort 35 II is door de twee bedrijven in samenwerking gemaakt en is als eerste geoptimaliseerd voor de spraakassistent van Google.

De QC 35 II werkt via bluetooth en doet het met zowel iOS- als Android-telefoons. Na de installatie is de knop op de koptelefoon indrukken genoeg om de Assistent in te schakelen.

Met de assistent kunnen gebruikers bijvoorbeeld berichten voorlezen, muziek afspelen en mensen bellen. In de toekomst zullen meer koptelefoons van de functie voorzien worden, stelt Google.

De nieuwe Bose QC II met noise-cancelling is beschikbaar in Australië, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de VS. De adviesprijs is 375.95 euro. Over een Nederlandse beschikbaarheid is niets bekend.