Review: FIFA 18 is completer dan ooit

FIFA werd vorig jaar nog op veel vlakken vernieuwd, bijvoorbeeld met de introductie van de Frostbite Engine. Dit jaar kon ontwikkelaar EA weer ouderwets bijschaven en finetunen. Het is dan ook fijn om te zien dat bekende minpunten van vorig jaar succesvol zijn aangepakt voor FIFA 18. De game is simpelweg aangenamer om te spelen door wat kleine tweaks in het speltempo en de manier waarop je medespelers zich gedragen.

Vorig jaar waren vleugelspelers een behoorlijke doorn in het oog. Enerzijds trokken ze te veel naar binnen waardoor de Hollandse school met een 4-3-3-formatie nauwelijks tot zijn recht kwam. Anderzijds won snelheid het altijd van spierkracht waardoor rappe vleugelspelers met wat slimmigheden wel te misbruiken waren om eenvoudig voorbij je tegenstander te komen.

Dat is nu allebei minder het geval. Spelers vullen hun rol logischer in en met een 4-3-3-opstelling ontstaan precies die driehoekjes waar Johan Cruijff altijd zo over elaboreerde. Ook hebben vleugelspelers nét wat meer tijd nodig om op stoom te komen, waardoor je als verdedigende partij makkelijker ingrijpt. Is Robben, Messi of zelfs Justin Kluivert echter weg, dan heb je het nakijken— zoals in het echt.

Fijn tempo

Dat korte moment dat je de gelegenheid krijgt aan de noodrem te trekken, komt mede voort uit het fijne tempo van FIFA 18. Dat ligt iets lager, zodat je acties beter kunt bepalen, maar FIFA 18 voelt geen moment stroperig aan. EA weet wat tempo betreft de juiste snaar te raken, waardoor FIFA 18 even spectaculair als realistisch is.

Als we écht spijkers op laag water gaan zoeken, gaan ballen vanaf een afstand er soms wel erg makkelijk in. Zeker in een multiplayerpotje wordt het aluminium bovengemiddeld vaak geraakt. Misschien dat de meter soms net wat meer uitslaat naar spektakel.

Versimpeld

Ook buiten het veldspel heeft EA ingegrepen. Zo kun je nu snelle wissels toepassen iedere keer als het spel stil ligt, zonder dat je daarvoor naar het pauzemenu hoeft. Standaard worden wissels voorgesteld op basis van vermoeidheid, wat vooral in de multiplayer een erg fijne manier is om je team fit te houden.

Je kunt ook zelf maximaal drie snelle wissels vooraf instellen, wat met name handig is in de carrièremodus. Zo kun je makkelijker jeugdspelers ervaring op laten doen, of een pinchhitter inbrengen als je een doorbraak moet forceren.

Ook een leuke toevoeging is de ‘Trainer Indicator’ in herhalingen. Hierdoor zie je met pijlen en strepen wat je op je controller invoerde en hoe zich dat vertaalde naar de game. Daarmee kun je bijvoorbeeld bekijken hoe een fout tot stand kwam.

The Journey

Een ander prominent minpunt is niet aangepakt. Singleplayermodus The Journey wordt nog steeds geplaagd door laadschermen, menu’s en andere rompslomp die de vaart uit deze modus halen. Dat is jammer, want het idee van een jongensdroom najagen en doorbreken als profvoetballer blijft leuk.

Net als vorig jaar is de uitvoering verder voldoende, en is het vooral grappig om je bewust als arrogante galbak te gedragen, of juist als de voorbeeldige prof die altijd het team boven zichzelf stelt.

Wel is het wederom jammer dat je vrij weinig invloed op het verloop van het verhaal hebt. Wel is het logisch dat de tussenfilmpjes met onder andere Rio Ferdinand, Cristiano Ronaldo en Thierry Henry aan meewerkten een bepaald verloop dicteren.

Compleet pakket

Los van deze vertragingen bij The Journey valt er weinig te klagen over FIFA 18. Scheidsrechters doen hun werk naar behoren, al fluiten ze soms iets te snel voor een simpele schouderduw. Grafisch scoort FIFA 18 hoog. Zo hoog dat op een zonnige speeldag het veld overbelicht is als je op dat moment in de schaduw speelt, waardoor je soms nauwelijks teamgenoten kunt zien. Het geeft FIFA net dat beetje extra realisme mee.

Los van het jaarlijks terugkerende manco van eredivisiespelers die niet op hun realistische evenbeeld lijken, biedt FIFA 18 een zeer compleet pakket. FIFA Ultimate Team, de carrièremodus, The Journey, onlinecompetities, live-updates en vrouwenelftallen waaronder onze eigen Leeuwinnen (die overigens wél lijken); FIFA 18 biedt voor ieder wat wils en is de veiligste keuze dit je dit jaar kan maken.

FIFA 18 is vanaf 29 september beschikbaar op pc, Xbox One, PlayStation 4, Xbox 360 en PlayStation 3. Voor deze recensie is de game gespeeld op een PS4 Pro. De recensie is gebaseerd op de offlineversie van de game.