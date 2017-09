Nest kondigt slimme deurbel met camera aan

Nest presenteerde de deurbel woensdag tijdens een perspresentatie. De gadget heet Nest Hello.

De slimme deurbel is gemaakt als vervanger voor bestaande deurbellen. Als iemand aanbelt, krijgt de gebruiker een notificatie op zijn telefoon. Via de app kan met de bezoeker gecommuniceerd worden.

Nest Hello is voorzien van een HDR-camera die ook goed beeld moet bieden in het donker. Verder is het apparaat voorzien van een microfoon, een speaker en bluetooth.

De camera in de bel biedt gezichtsherkenning voor bekenden. Eigenaren die niet thuis zijn kunnen vooraf ingestelde reacties instellen, bijvoorbeeld voor als de postbode aan de deur komt. In het donker zet Nest Hello een lamp aan om het pad naar de deur te verlichten.

Nest Hello verschijnt in het eerste kwartaal van 2018. De bel komt als eerst in de Verenigde Staten en Canada beschikbaar. Een prijs is niet bekend.

Buitencamera

Naast een deurbel kondigde Nest ook een vernieuwde buitencamera aan. De Nest Cam IQ Outdoor is een beveiligingscamera voor buiten die bestendig is tegen regen en wind. Daarnaast is de camera voorzien van gezichtsherkenning.

De Cam IQ Outdoor kost 379 euro en komt in november beschikbaar in Europa.

Nest Secure

Nest Secure is een nieuw product dat uit verschillende onderdelen bestaat. De kern is Nest Guard een rond apparaat met knoppen bovenop. Het apparaat communiceert met een kleiner apparaatje, de Nest Detect. Die is bijvoorbeeld naast deuren en ramen te bevestigen en registreert bewegingen.

De eigenaar die thuiskomt moet het Secure-systeem uitschakelen, voordat er een alarm afgaat. Dat kan met een pincode of door er een Nest Tag tegenaan te houden. Dit zijn kleine labels met een NFC-chip. Ook stuurt het apparaat meldingen naar de telefoon.

Een Secure-systeem bestaat uit een Guard, twee Detects en twee Tags. Het pakket kost 499 dollar en is vanaf november in Europa beschikbaar. Losse Detects kosten 59 dollar per stuk en tags 25 dollar per stuk. Nederlandse prijzen zijn nog onbekend.