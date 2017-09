Overheid veilt nieuwe mobiele frequenties in 2019

De behoefte van consumenten en bedrijven aan diensten via mobiele communicatie neemt de komende jaren alleen maar toe, aldus minister Henk Kamp. De nieuwe veiling leidt tot extra capaciteit voor snellere internetdiensten. ''Zo creëren we een basis waarmee de digitale economie in Nederland ook in de toekomst volop kan blijven groeien."

Volgens het kabinet zijn de frequenties bedoeld voor 4G- en 5G-netwerken. De 5G-standaard bestaat echter nog niet en zal vermoedelijk vooral een toevoeging betekenen van hogere frequentiebanden dan nu beschikbaar worden gesteld.

Bij de veiling komen frequenties op banden van 700, 1.400 en 2.100 megahertz beschikbaar. Op die banden kunnen al wel 4G-toepassingen worden gebouwd via de officiële LTE-standaard. In Nederland gebruiken providers momenteel spectrum in de 800 MHz-, 1.800 MHz- en 2.600 MHz-banden.

5G

Veel tests met de technologie die uiteindelijk in een nog snellere 5G-standaard moet komen vinden plaats op veel hogere frequenties, waar hogere snelheden haalbaar zijn.

Aan de definitieve 5G-standaard en de bijbehorende frequentiebanden wordt nog gewerkt, dus het is onduidelijk of de geveilde frequentiebanden ook onder de nieuwe standaard zullen vallen. Brancheorganisatie GSMA zei vorig jaar (pdf) dat frequenties tussen de 3.300 MHz en 3.800 MHz worden gezien als vermoedelijke "basis voor veel van de eerste 5G-diensten".

20 jaar

Bij de veiling in 2019 worden de frequenties voor 20 jaar verkocht aan telecomproviders. Hoe de veiling precies zal werken is nog niet bekend. Bij de vorige veiling werd specifiek ruimte gemaakt voor biedingen van nieuwkomers op de telecommarkt, om de concurrentie te vergroten.

Bij deze veiling zal in ieder geval een "dekkingsverplichting" gaan gelden, die ervoor moet zorgen dat providers ook in gebieden met slechte dekking investeren in het netwerk.

De laatste grote veiling van frequenties voor draadloze communicatie was in 2012, toen met KPN, Vodafone, T-Mobile en Tele2 als succesvolle bieders. De veiling leverde de schatkist 3,8 miljard euro op.