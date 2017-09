Facebook verwijdert antisemitische reclamecategorieën

Dat schrijft nieuwssite ProPublica, dat de proef op de som nam door zelf antisemitische groepen in te stellen als doelgroepen voor uitgelichte berichten op Facebook.

Volgens ProPublica was het in elk geval tot afgelopen week mogelijk om advertenties op Facebook te richten op mensen die interesse toonden in onderwerpen als "Jodenhater", "Hoe Joden te verbranden" en "De geschiedenis van waarom Joden de wereld verwoesten".

Om te testen of deze reclamecategorieën daadwerkelijk bestonden, betaalde de nieuwssite 30 dollar om aan de doelgroepen een artikel te tonen. In alle gevallen keurde Facebook de berichten binnen een kwartier goed.

ProPublica nam contact op met Facebook, die de categorieën daarna direct verwijderde. Het sociale netwerk zegt dat ze werden gemaakt door algoritmes en werkt eraan om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen. Volgens een woordvoerder zijn de betreffende categorieën niet vaak gebruikt.

Russische advertenties

Het advertentieplatform van Facebook kwam eerder deze maand in het nieuws, toen Facebook ontdekte dat er voor 100.000 dollar aan advertenties werd ingekocht tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dit gebeurde door vage accounts die banden leken te hebben met Rusland.

Facebook zegt de laatste maanden veel te doen aan het monitoren van haatberichten en nepnieuws. Ceo Mark Zuckerberg schreef bijvoorbeeld dat er geen plaats is voor haat op Facebook: "Het is schandalig dat we nog steeds moeten benadrukken dat neo-Nazi's verkeerd zijn."