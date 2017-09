Amerikaanse toezichthouder onderzoekt datalek Equifax

De Amerikaanse waakhond FTC heeft donderdag officieel bekendgemaakt de zaak te onderzoeken.

Doorgaans laat de FTC niets weten over lopende onderzoeken, zegt een woordvoerder tegen persbureau Reuters. In dit geval is een uitzondering gemaakt: "Gezien de grote publieke belangstelling en de mogelijke gevolgen van deze kwestie, kan ik bevestigen dat de FTC de inbraak bij Equifax onderzoekt."

Afgelopen week werd bekend dat Equifax was getroffen door een cyberaanval. Er werd daarna melding gedaan van gestolen persoonsgegevens van 143 miljoen Amerikanen. Er zouden onder meer creditcardnummers van 209.000 klanten in de VS op straat zijn beland.

Lek

In een verklaring aan The Wall Street Journal zei Equifax dat het hack mogelijk gebeurd is door een lek in opensource-serversoftware. De hackers zouden dat lek hebben misbruikt. Het kredietbureau zegt de "precieze schaal van de aanval met aandacht te onderzoeken". De exacte impact van de hack lijkt daarmee nog niet duidelijk.

Het bedrijf wordt inmiddels belaagd door tientallen rechtszaken. De top van Equifax wordt er onder meer van beschuldigd aandelen te hebben verkocht, nog voordat officieel melding van het lek was gedaan.