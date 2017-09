Facebook Messenger heeft maandelijks 1,3 miljard gebruikers

Dat maakte Facebook donderdag bekend. Van de Messenger-app maken maandelijks ruim 1,3 miljard mensen wereldwijd gebruik. Dat was in april van dit jaar nog 1,2 miljard en in juli 2016 stond de teller nog op een miljard gebruikers. Met 1,3 miljard gebruikers heeft Messenger nu evenveel maandelijkse gebruikers als WhatsApp, de chatdienst die ook in handen is van Facebook.

Messenger-chef David Marcus heeft voor het eerst ook cijfers bekendgemaakt over Messenger Day, de Snapchat Stories-kloon binnen Messenger. Tegen Yahoo Finance vertelt hij dat dagelijks 70 miljoen mensen van de functie gebruikmaken.

Messenger Day werd in maart uitgebracht binnen Facebooks chat-app voor iOS en Android. Gebruikers kunnen hiermee foto's en video's met elkaar delen die na 24 uur automatisch verwijderd worden. Daarmee lijkt het op Snapchat Stories, dat grotendeels hetzelfde werkt. Messenger Day zou echter bruikbaarder zijn om plannen te maken, in plaats van laten zien wat iemand op dat moment aan het doen is.