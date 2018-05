Chinese internetwinkel Alibaba gaat naar de beurs

Het is nog niet bekend welk bedrag met de gang naar de beurs gemoeid zal zijn, maar analisten rekenen op mogelijk de grootste beursgang in de VS ooit.

De totale marktwaarde van de online detailhandelaar wordt geschat op 168 miljard dollar, circa 120 miljard euro.

Volgens bronnen wil Alibaba een belang van circa 12 procent vrij verhandelbaar maken. Daarmee zou de beursgang een waarde hebben van zo'n 20 miljard dollar. De grootste technologiebeursgang tot dusver is Facebook, dat voor 16 miljard dollar naar de beurs ging. De grootste beursgang ooit, wereldwijd, ligt op 22,1 miljard dollar.

Winst

Vorig jaar had het bedrijf 231 miljoen actieve kopende klanten, en 8 miljoen actieve verkopers, zo blijkt uit het ingediende document. Over datzelfde jaar maakte het bedrijf een nettowinst van 3,56 milard dollar over een omzet van 7,95 miljard dollar; een winstmarge van zo'n 45 procent.

De meeste omzet haalt het bedrijf uit twee commerciële sites Taobao en Tmall. Vorig jaar werd gezamelijk voor zo'n 240 miljard dollar verhandeld op de sites; dubbel zoveel als Amazon, drie keer zoveel als bij Ebay.

Kiezen

Alibaba maakte al eerder bekend dat het een beursgang voorbereidt, maar de aanvraag van dinsdag is de eerste officiële stap van een proces dat waarschijnlijk enkele maanden in beslag zal nemen. Pas als de uiteindelijke datum van de beursgang in zicht komt, zal er een eerste prijs voor de aandelen bekend worden gemaakt.

Alibaba zal ook nog moet kiezen of het een notering wil aan de technologiebeurs Nasdaq of aan de New York Stock Exchange.

De beursgang wordt begeleid door zes banken: Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley and Citigroup.

Yahoo

Yahoo heeft voor 22,6 procent aandelen in Alibaba. De waarde van het belang van Yahoo in Alibaba zou 37 miljard dollar kunnen bedragen, aldus kenners.