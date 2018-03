T-Mobile verbetert 3g-netwerk in grote steden

Dat meldt de provider maandag. T-Mobile gaat gebruikmaken van UMTS 900. Die technologie gebruikt lagere frequenties, die verder reiken dan de 2100 mHz-frequentie die nu in gebruik is.

In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht is de uitrol bijna voltooid, stelt T-Mobile. De rest van de Randstad is daarna aan de beurt. Vervolgens wordt UMTS 900 in heel Nederland ingezet.

De technologie moet er voor zorgen dat ook klanten zonder 4G-smartphone beter internetbereik hebben.

Ook KPN werkt aan het inschakelen van UMTS 900 voor zijn 3g-netwerk. In het najaar van 2014 wil die provider overal in het land 3G-internet aanbieden op de lagere frequentie. Over enkele weken belooft KPN bovendien landelijke 4G-dekking.

