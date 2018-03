Blokkade van website met illegale inhoud toegestaan

Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg donderdag geoordeeld.

De rechters bogen zich over klachten van een Duits en een Oostenrijks filmbedrijf. Een website bood hun films zonder toestemming aan. Op aandringen van de ondernemingen dwongen Oostenrijkse rechtbanken de Oostenrijkse provider UPC Telekabel Wien de toegang tot de filmwebsite te blokkeren.

Het EU-Hof zegt wel dat er steeds moet worden gekeken of er een rechtvaardig evenwicht is tussen de auteurs- en andere grondrechten, zoals de informatievrijheid en de vrijheid van ondernemerschap.

In Nederland werd eerder The Pirate Bay op last van de rechter geblokkeerd. Het gerechtshof in Den Haag bepaalde in januari dat de blokkade moest worden opgeheven omdat er geen effect was. Inmiddels is de site bij veel providers weer toegankelijk.

Ondanks het opheffen van The Pirate Bay-blokkade, is een dergelijke actie tegen een website dus wel rechtmatig.

De juridische strijd rondom The Pirate Bay