Garmin Vivofit geeft sporters dagelijks doelstellingen

De Vivofit werd op gadgetbeurs CES gepresenteerd.

De armband is beschikbaar in verschillende kleuren en heeft een klein scherm dat altijd aan staat. De batterijen kunnen door de drager zelf worden vervangen en moeten volgens Garmin een jaar meegaan.

Het apparaat is onderwater te gebruiken tot vijftig meter diep en is te gebruiken in combinatie met ANT+-hartslagmeters.

De Vivofit houdt de activiteit van de drager bij en 'leert' daardoor hoe vaak de drager sport. Op die manier kan de sportarmband dagelijkse persoonlijke doelen stellen. Wanneer het doel is bereikt, wordt er een nieuw doel gesteld voor de volgende dag.

Garmins fitnesstracker beschikt verder over een slaapmodus waarin de slaapkwaliteit wordt gemeten. Ook is het mogelijk om via het apparaat in te loggen op Garmin Connect, het sociale netwerk van de fabrikant.

