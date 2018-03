Flinke toename app-downloads tijdens kerst

Dat meldt marktonderzoeker Flurry op basis van downloadcijfers van meer dan 400.000 apps.

Onderzoeksfirma Distimo stelt dat er 53 procent meer apps werden gedownload uit de App Store van Apple. De omzet uit iOS-apps steeg volgens Distimo met 56 procent. In de VS, waar met de kerst veel cadeaus worden gegeven, was dat zelfs 97 procent.

Beide onderzoeksbureaus stellen dat de toename minder sterk is dan in eerdere jaren. In 2011 zorgde eerste kerstdag nog voor een ruime verdubbeling van het aantal app-downloads.

Die verschuiving wordt vermoedelijk veroorzaakt door de groeiende populariteit van smartphones en tablets in opkomende landen, waar de kerst niet of nauwelijk wordt gevierd. Bovendien krijgen minder mensen in het westen voor het eerst een mobiel apparaat, waarop zij direct nieuwe apps willen installeren.

