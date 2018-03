DNB waarschuwt voor risico's bitcoin

Dat laat de toezichthouder dinsdag weten in een verklaring.

De DNB stelt virtuele valuta's als bitcoin en litecoin met aandacht te volgen, maar laat ook weten er geen toezicht op te houden.

Een kenmerk van digitale valuta is dat ze niet gereguleerd worden en er geen tussenkomst van overheden of centrale banken is. Er is bijvoorbeeld ook geen toezicht op ondernemingen die handelen in bitcoins.

"DNB wijst erop dat consumenten zich hiervan bewust moeten zijn en zich dienen te realiseren welke risico's zij lopen wanneer zij valuta's als bitcoin aanschaffen", aldus de instelling.

"De wisselkoers is volatiel en er is geen centrale uitgever die door consumenten waar nodig aansprakelijk kan worden gesteld." Ook kunnen consumenten geen aanspraak maken op garantie.

Oplichters

Digitale valuta als bitcoin zijn sterk in opkomst. Dat trekt echter ook oplichters aan. Zo gaan er de afgelopen weken meerdere verhalen over bedrijven die bitcoins in een digitale portemonnee opslaan, maar er vervolgens met het geld vandoor gaan. Ook worden dergelijke diensten soms gehackt.

De PvdA pleitte in oktober al voor beter toezicht op nieuwe betaalmiddelen als bitcoin.

Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën sluit zich aan bij waarschuwingen van DNB. ''Je hebt geen enkele garantie dat ze hun waarde houden. Op het moment dat je instapt, besef dan wel dat het morgen niets meer waard kan zijn'', zei Dijsselbloem dinsdag in zijn wekelijkse gesprek bij RTLZ.

Op de bitcoin, de litecoin en andere vergelijkbare virtuele valuta wordt geen toezicht gehouden door DNB. Het zijn ook geen erkende betaalmiddelen en garanties of waarborgen zijn er evenmin. Dijsselbloem zei dat de bitcoin enerzijds ''hip en leuk'' is, maar dat de munt hem tegelijk zorgen baart.

