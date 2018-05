Google Glass laat gebruikers eenvoudig weg naar huis vinden

Dat meldt Google op Google Plus.

Google brengt maandelijks updates uit voor Google Glass en in november is het de beurt aan XE11. De update voegt met name zogeheten lifehacks toe. Dat zijn commando's die veel tijd moeten besparen.

Eerst moet iemand zijn woon- en werkadres invoeren in Google Maps. Gebruikers hoeven vervolgens enkel te zeggen "ok glass, get directions to home". Glass, dat gebruik maakt van de gegevens in Google Maps, houdt ook rekening met het verkeer. Op dezelfde manier kan er van huis naar het werk genavigeerd worden.

Gebruikers kunnen ook hun met een enkel commando hun agenda oproepen. Zo kan de agenda voor aankomende week, of voor een gehele maand weergegeven worden, door bijvoorbeeld te zeggen:"ok glass, what am I doing next week"?

Google veranderde verder de manier waarop de bril ingesteld moet worden, met het oog op de nieuwe gebruikers die er sinds kort bij zijn gekomen. Als laatste moet er voortaan drie keer langzaam op het touchpad gedrukt worden om een zoekopdracht te starten, in plaats van het touchpad drie seconden lang aan te raken.

