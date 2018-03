Samsung onthult gebogen oled-tv met ultra hd-resolutie

Door de ultra hd-resolutie is de tv voorzien van een vier keer zo hoge resolutie als full hd-tv's. In totaal beschikt de tv over acht miljoen pixels. Door het gebruik van oled-technologie zijn de zwarttinten dieper, is het contrast hoger en kunnen schermen dunner en energiezuiniger zijn.

"Oled-technologie is een grote stap voorwaarts in beeldkwaliteit en contrast. De combinatie van de ongeëvenaarde scherpte van ultra hd en het contrast en levendige kleur van oled zijn een impuls voor de nieuwe generatie TV’s", aldus Samsung.

Een tv met gebogen scherm zou volgens Samsung een betere kijkervaring opleveren. Omdat het scherm net als het menselijk oog gebold is, zou de kijker meer diepte in het getoonde beeld moeten zien. Gebogen schermen worden ook in sommige IMAX-bioscopen gebruikt.

Prijs

Samsung begon eerder met de verkoop van zijn gebogen oled-tv. Aan het productaanbod wordt ook de gebogen oled-tv met een ultra hd-resolutie toegevoegd. Het is nog niet bekend wanneer de tv in Nederland verkrijgbaar is en welk prijskaartje het apparaat krijgt.

Oled en ultra hd: wat heb je eraan?