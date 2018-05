Smartphonehoes houdt draadloze signalen tegen

De OFF Pocket, zoals de smartphonehoes heet, zou zelfs beter presteren in het tegenhouden van draadloze signalen dan speciale hoezen die gebruikt worden door forensische politieteams, laten de makers weten op hun Kickstarter-pagina.

Via de crowdfunding-website hoopt PRVCM 35 duizend dollar op te halen, om de OFF Pocket in productie te kunnen nemen. Met nog 22 dagen te gaan is inmiddels meer dan een derde van dat bedrag binnen.

Materialen

De smartphonehoes is geschikt voor elk type smartphone, aldus de makers. Het beschermtasje is gemaakt van speciale materialen die draadloze signalen als mobiele telefoonsignalen, wifi en gps tegenhouden.

Zo is de binnenkant vervaardigd van gemetaliseerde vezels, terwijl er aan de buitenkant twee elastieken in een kruisvorm om de OFF Pocket moeten worden gespannen, om lekkende signalen geen kans meer te geven.

Uitzetten

Volgens ontwerpers Adam Harvey en Johanna Bloomfield doen smartphonegebruikers die niet gevolgd willen worden of niet bereikbaar willen zijn, er beter aan de OFF Pocket te gebruiken dan hun toestel uit te zetten. "Zelfs als je je telefoon uitzet, kan deze signalen af blijven geven", aldus Harvey.

Uit eigen tests concludeert PRVCM bovendien dat de OFF Pocket draadloze signalen beter tegenhoudt dan vergelijkbare producten. Zo zou de smartphonehoes 100 keer efficiënter zijn dan forensische hoezen. Ook rigoureuzere maatregelen - een smartphone in de koelkast of in een cocktailshaker verstoppen - zouden niet kunnen tippen aan PRVCM's hoes.

De OFF Pocket wordt in twee verschillende formaten aangeboden en heeft een waterafstotende buitenkant. De hoes kost omgerekend 64 euro en is, als het beoogde Kickstarter-bedrag wordt gehaald, vanaf september leverbaar.