'Kroes moet duidelijker zijn over roamingplannen'

Dat stelt de brancheorganisatie GSMA in een verklaring op zijn website.

Volgens de organisatie heeft 'Europa' in drie jaar tijd drie keer nieuwe regels voorgesteld op het gebied van roaming, het gebruik van mobiele netwerken in het buitenland. Dat legt volgens de GSMA veel druk op de industrie, die hierdoor steeds noodgedwongen zou investeren in nieuwe roamingoplossingen, om vervolgens weer opnieuw te kunnen beginnen.

De verklaring is een reactie op het besluit van het Europees Parlement van vorige week, om roamingkosten in de Europese Unie uiterlijk in 2015 volledig af te schaffen. Volgens de GSMA resulteert dat besluit in de derde beleidswijziging in korte tijd. De brancheorganisatie stelt dat Eurocommissaris Kroes duidelijker moet zijn over haar plannen met betrekking tot roaming.

Achterstand

Eind mei publiceerde de GSMA een onderzoeksrapport, waaruit bleek dat de mobiele markt in Europa ver achterloopt op die in de Verenigde Staten. De markt zou te versnipperd zijn, waardoor telecombedrijven niet genoeg kunnen groeien. Hierdoor blijven nieuwe ontwikkelingen en investeringen achter, aldus de brancheorganisatie.

Kroes heeft eerder al aangegeven dat Europa zo snel mogelijk één telecommarkt moet krijgen: "De grootste belemmering die we onszelf opleggen is dat we nog geen gezamenlijke Europese interne telecommarkt hebben, maar 27 gefragmenteerde stelsels van wet- en regelgeving."

Volgens de GSMA moet de eurocommissaris zich meer op die ontwikkeling concentreren en gedurfde aanbevelingen doen voor de lange termijn. "In dat licht bezien is het jammer dat de Eurocommissaris haar recente overleg met het parlement heeft gebruikt om over roaming te praten", aldus de brancheorganisatie.