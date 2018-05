Twitter laat gebruikers gemakkelijker profiel aanpassen

Dat meldt The Next Web . Een Twitter-medewerker plaatste een tweet met een video die de nieuwe functionaliteit verduidelijkt.

De belangrijkste nieuwe Twitter-feature is het uploaden van een profiel- en achtergrondfoto voor het Twitter-account. Dit kan voortaan via de pagina van het Twitter-profiel in plaats van het instellingenmenu en moet gebruikers aanzetten om sneller hun profiel te updaten.

Bij de profielpagina is een knop te zien waarmee gebruikers hun Twitter-profiel kunnen updaten. Dit activeert een line-functie waarmee gebruikers direct foto's vanaf het bureaublad in de vakken voor de profiel- of achtergrondfoto in dezelfde pagina kunnen slepen.

Wijzigingen

De nieuwe inline-functie maakt het ook mogelijk om wijzigingen in de bestaande profielinformatie aan te brengen. Zo kunnen gebruikers direct een nieuwe website toevoegen of de korte beschrijving aanpassen.

Twitter noemt het subtiele veranderingen. Het sociale netwerk wil de website mooier en gebruiksvriendelijker maken.