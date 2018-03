Preview: GTA V meer GTA dan ooit

Bekijk meer details op NUtech.nl

Tijdens de preview die uitgever Rockstar gaf, zien we als eerst één van de hoofdpersonen (Franklin) uit een helikopter springen. Het gaat het razendsnel, maar in de vrije val spotten we een bergketen en onder ons een woeste rivier met schuimende koppen die zichzelf een weg door het landschap heeft gesneden.

In de verte stijgt een vliegtuig op van een militaire basis. Links glinstert in de ochtendzon een dijende oceaan. We voelen ons even heel klein. De oceaan zakt weg achter de bergtoppen, maar een nieuwe wereld heeft zich ondertussen geopenbaard. Half verscholen achter een bergtop licht een stad op.

Rijker

Gelukkig biedt GTA 5 meer dan simpelweg een spelwereld die 'groter dan ooit tevoren' is. Het is een rijkere spelwereld waarin ontdekking centraal komt te staan. Verder mag je nu ook de wondere onderwaterwereld tot de verkenbare plekjes rekenen. Hierbij wordt de onderzoekende speler wederom beloond. Schatten en scheepswrakken liggen over de bodem bezaaid.

Rockstar wil de speler op elk moment zoveel mogelijk opties bieden en haast ongemerkt dingen laten ontdekken in de spelwereld. Maar de uitgever legt de lat hoger dan simpelweg de wereld volstoppen met wat simpele opdrachtjes. Het wil de grens tussen hoofdverhaal en zijmissies langzaam vervagen voor de speler.

Hierbij gaat geld een centrale rol spelen. Geld moet echt verdiend worden en is een centraal thema van de game. De noodzaak hiervan bereikt zijn climax in de zogeheten Heists. Je voert dan niet alleen de daadwerkelijke kraak uit, maar dient ook alle nodige voorbereidingen te treffen.

De verhoudingen

Ook bij de verhaalvertelling zien we dat GTA 5 op meer mikt dan simpelweg schaalvergroting. Met drie gelaagde hoofdpersonages heeft Rockstar meer dan ooit de mogelijkheid om een groepsdynamiek te creëren.

Binnen een oogopslag, in een enkele scène, weet Rockstar direct de verhoudingen te schetsen. Duidelijk is dat voormalig bankrover Michael het altijd voor de wind is gegaan en dat Trevor zijn jaloersheid eigenlijk alleen kan bedwingen door in zijn doen en laten destructief te werk te gaan. Dit terwijl de veelbelovende Franklin hiertussen staat en het ongewone cement tussen de twee oudere prima donna’s vormt.

De groepsdynamiek vertaalt zich direct naar hoe je GTA 5 gaat spelen. Met Trevor sta je op de uitkijk bij een overval en hoor je hoe Michael iedereen maant de aandacht erbij te houden. Trevor spot de te overvallen geldwagen en geeft dit door, waarna Franklin en Michael samenwerken om de geldwagen te blokkeren met een vuilniswagen en direct van de zijkant te rammen.

Geen egotrip

Door de drie verschillende personages lijkt de complexiteit wellicht niet te handhaven, maar het tegendeel blijkt waar. Doordat Michael, Trevor en Franklin een eigen rol te spelen hebben, zijn ze ook logischer te plaatsen binnen elke scène. GTA 5 is geen grote egotrip meer waarin één personage tot alles in staat is. In plaats daarvan heb je te maken met drie mannen van vlees en bloed die tot op bepaalde hoogte alles voor elkaar doen, waardoor ze veel geloofwaardiger overkomen.

GTA 5 wordt op 17 september gelanceerd.