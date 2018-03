Stichting wil innovatie op internet 'delen'

Volgens Stichting NLNet is het probleem dat er wel veel innovaties zijn op internet, maar dat providers die in veel gevallen nauwelijks overnemen.

"Zo is het nog steeds niet mogelijk is een website te bouwen waarbij een klant in de site kan chatten via Skype", aldus Michiel Leenaars, directeur Strategie van NLNet maandag. "Veel diensten als e-mail, VoIP (bellen via internet), Skype en andere technieken zijn versnipperd."



Dit komt volgens Leenaars door een moordende concurrentie op prijs. “Soms zie je dat het hosten van een website 75 cent per maand of zelfs niets kost. Dan is er weinig ruimte voor vernieuwingen." “Bij bedrijven als Google wordt er wel vernieuwd, maar kleinere partijen blijven achter.”

Netwerk

Via het nieuwe Network Effect Alliance moeten providers een platform krijgen om de meeste technologieën eenvoudig toe te passen zijnm zonder dat daar veel kosten bij komen kijken. Daarnaast moet men via het platform kennis kunnen delen.

De gedachte is dat gebruikers in de toekomst van meer diensten gebruik kunnen maken. Ook moet het netwerk ervoor zorgen dat providers meer diensten kunnen aanbieden aan hun gebruikers.

Resultaten

NLNet hoopt in 2013 de eerste resultaten van het project te tonen.



De aankondiging werd gedaan op de hackersconferentie Chaos Communication Congres in Hamburg.