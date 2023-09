Ruimtepakket met planetoïdegruis landt op aarde na reis van 2,3 miljard kilometer

Na een reis van 2,3 miljard kilometer landt zondag een Amerikaanse capsule terug op aarde. Het gaat om een pakketje van ruimtevaartuig OSIRIS-REx waarmee NASA materiaal verzamelde van Bennu. Een planetoïde die op termijn mogelijk tegen de aarde kan botsen.

Het is een spannend slotstuk van een missie die zeven jaar heeft geduurd. Rond 16.55 uur Nederlandse tijd moet het bakje met kostbaar planetoïdegruis op aarde landen. De bedoeling is dat het ruimtepakket voorzichtig neerdaalt in de woestijn van de Amerikaanse staat Utah.

Afzender van het pakketje is ruimtevaartuig OSIRIS-REx. Dat blijft zondag in de ruimte en laat op ongeveer 100.000 kilometer van de aarde het bakje met gruis los. Als alles volgens plan verloopt, vliegt het bakje vier uur later met bijna 45.000 kilometer per uur de dampkring in.

De inhoud van het pakket is volgens onderzoekers van enorme waarde. Het gaat om 250 gram aan steentjes en stof van de planetoïde Bennu. De OSIRIS-REx wist in 2020 op de planetoïde te landen en het gruis op te zuigen. Een operatie op bijna 333 miljoen kilometer afstand van de aarde, en die in 2016 al startte met de lancering.

Erg kleine kans dat planetoïde Bennu tegen de aarde botst

Onderzoekers kunnen niet wachten om het planetoïdegruis te bestuderen. "Het gaat om materiaal dat al bestond vóór onze planeet, misschien zelfs korrels die bestonden vóór ons zonnestelsel', zegt de hoofdonderzoeker van de missie tegen de BBC. Het zou betekenen dat het gruis meer dan 4,5 miljard jaar oud is.

Volgens professor Dante Lauretta moet het materiaal helpen om vragen over ons bestaan te beantwoorden. "Hoe is de aarde ontstaan en waarom is het een bewoonbare wereld", somt Lauretta op. Maar de belangrijkste vraag: "Wat is de bron van de organische moleculen waaruit al het leven op aarde bestaat."

NASA houdt Bennu om nog een andere reden scherp in de gaten. Van alle planetoïden in de ruimte maakt de aardappelvormige ruimterots de meeste kans om ooit tegen onze aarde te botsen. Al is die kans wel erg klein. En als het al gebeurt, is het de verwachting dat die mogelijke botsing eind volgende eeuw plaatsvindt.