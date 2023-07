Krachtigste raket van SpaceX tilt zwaarste satelliet ooit de ruimte in

De grootste commerciële communicatiesatelliet van de wereld is vrijdag de ruimte in gelanceerd. Er werd een Falcon Heavy-raket ingezet om dit voor elkaar te krijgen. Dat is de krachtigste raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX van Elon Musk.

De Falcon Heavy vertrok om 23.04 uur plaatselijke tijd van het lanceerplatform op het Kennedy Space Center in Florida. Aan boord was de zware Jupiter 3 satelliet. Eigenaar is het Amerikaanse bedrijf EchoStar, een wereldwijde leverancier van satellietcommunicatie.

De Jupiter 3 weegt meer dan negen ton, heeft de grootte van een bus en is volgens de Amerikaanse website Spaceflightnow de zwaarste commerciële communicatiesatelliet die ooit gelanceerd is.

De bestemming van de satelliet is een geostationaire baan om de aarde, schrijft Spaceflightnow. Een object dat in zo'n baan om de aarde draait lijkt stil te staan boven het aardoppervlak.

Het voordeel daarvan is volgens Sharyn Nerenberg, vicepresident bedrijfscommunicatie bij EchoStar, dat het bedrijf zo meer mensen bereikt met minder satellieten.

De onderdelen van de Falcon Heavy-raket, zoals de zijboosters, zijn na de lancering veilig terechtgekomen op de ingerichte landingszones. Het was de 250e succesvolle lancering van SpaceX, meldt het bedrijf.