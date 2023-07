In India brengt virtuele nieuwslezeres Lisa het nieuws, maar zij is niet de enige

India krijgt nog een nieuwszender waar het nieuws wordt voorgelezen door een door kunstmatige intelligentie (AI) gegenereerde nieuwslezeres: Lisa. "Een historisch moment voor de journalistiek", zegt Lisa zelf. Zij is niet de eerste virtuele nieuwslezeres in India.

Lisa is niet de eerste virtuele nieuwslezer in India. Zo lanceerde India Today in april nieuwslezeres Sana. Zij leest elke avond om 21.00 uur de hoofdlijnen voor. Daarna neemt een menselijke presentator het stokje over. Deze gaat dieper op het nieuws in.