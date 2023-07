Microsoft mag maker van games Call of Duty en Candy Crush kopen

Microsoft heeft na goedkeuring van de EU ook in de Verenigde Staten toestemming gekregen voor de overname van Activision Blizzard. Deze gamemaker is bekend van spellen als Call of Duty, World of Warcraft en Candy Crush.

Met de overname ter waarde van omgerekend ruim 63 miljard euro wil Microsoft nog groter worden op de markt voor games voor op smartphones. Activision Blizzard is eigenaar van gamemaker King, dat onder meer het populaire spelletje Candy Crush heeft gemaakt.

De Amerikaanse toezichthouder FTC probeerde eerder om de grootste deal in de game-industrie ooit te blokkeren. Gevreesd werd dat Microsoft te dominant zou worden en er na de overname voor zou zorgen dat games van Activision Blizzard alleen nog voor Microsofts Xbox beschikbaar komen.

Microsoft ging via de rechter in San Francisco succesvol in beroep tegen de bezwaren van de Amerikaanse toezichthouder. Eerder ging de Europese Unie dus al akkoord met de overname. Een van de voorwaarden daarbij was dat Microsoft zou beloven spellen ook voor andere gameconsoles beschikbaar te stellen.