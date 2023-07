WK robotvoetbal opnieuw gewonnen door robots van Eindhovense studenten

Studenten van de TU Eindhoven wonnen zondag opnieuw het wereldkampioenschap robotvoetbal. Het studententeam Tech United versloeg in het Franse Bordeaux het Falcons-team van chipfabrikant ASML met 6-2. Daarmee mogen de Eindhovense studenten zich voor de zevende keer wereldkampioen noemen.

Het is de zevende keer dat het team van de TU Eindhoven het toernooi wint, en de vierde keer op rij. De winst is vooral toe te schrijven aan de verbeterde wendbaarheid van de robots. De robots van Tech United hebben drie bestuurbare wielen. Ook is de aandrijving verbeterd. Daardoor kunnen de robots hun tempo drie keer sneller opvoeren, met een snelheid tot 7 meter per seconde.