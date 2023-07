Twitter-concurrent Threads heeft al 70 miljoen gebruikers

Zo'n zeventig miljoen mensen hebben sinds de nacht van woensdag op donderdag een account aangemaakt op Threads. Het nieuwe socialemediaplatform van Facebook-moederbedrijf Meta moet de concurrentie aangaan met Twitter.

Het aantal gebruikers is "boven verwachting", meldt Meta-baas Mark Zuckerberg op zijn eigen Threads-account. De app is beschikbaar in honderd landen, maar nog niet in de Europese Unie.