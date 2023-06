Overblijfselen van onbekende dinosaurussoort met snavel gevonden in Chili

In Chili zijn restanten van een tot nu toe onbekende dinosaurus gevonden. De soort, die een snavelachtige bek had, leefde ongeveer 72 miljoen jaar geleden.

Onderzoekers van de Universidad de Chile vertellen over de vondst in het tijdschrift Science Advances. De overblijfselen werden gevonden in het Chileense deel van Patagonië. Daar zijn de afgelopen jaren vaker grote paleontologische ontdekkingen gedaan.

Volgens een van de onderzoekers was het dier slank en kon het zowel op twee als op vier poten planten bereiken. De dinosaurus kon 4 meter lang worden en woog ongeveer een ton.

De dinosaurussoort heeft de naam Gonkoken nanoi gekregen. Het woord 'gonkoken' komt uit het Tehuelche - tot het einde van de negentiende eeuw de belangrijkste taal in het gebied - en betekent 'gelijkend op een wilde eend of zwaan'. De naam is een verwijzing naar de 'snavel' van de ontdekte soort.

Gonkoken nanoi is de vijfde dinosaurussoort die in Chili is ontdekt.