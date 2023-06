Duitse archeologen graven zwaard op dat na ruim 3.000 jaar nog steeds glimt

Archeologen in Duitsland hebben woensdag een zwaard uit de bronstijd opgegraven dat zó goed bewaard is gebleven dat het nog altijd glimt. Het zwaard is ruim drieduizend jaar oud.

Het glimmende zwaard werd gevonden in Nördlingen, een plaats in de Beieren Bavaria. De staat waarin het wapen werd gevonden is "uitzonderlijk", zegt Mathias Pfeil, het hoofd van het Beierse staatsbureau voor monumentenbescherming tegen de website Live Science. "Een vondst als deze is heel zeldzaam", aldus Pfeil.

Volgens de archeologen dateert het zwaard uit de veertiende eeuw voor Christus. Vondsten zoals deze zijn zeldzaam omdat de meeste graven uit de bronstijd zijn leeggeroofd.

Het glimmende zwaard werd gevonden in een graf van een man, vrouw en een kind. De drie werden kort na elkaar begraven, maar archeologen weten nog niet zeker of ze familie van elkaar waren.

Het zwaard heeft een achthoekig bronzen handvat dat groen is uitgeslagen. Brons bevat namelijk koper, een metaal dat oxideert bij blootstelling aan lucht en water. Zulke handvatten werden in de bronstijd alleen gemaakt door heel bekwame smeden. Dat gebeurde in Duitsland in slechts twee regio's: in het zuiden van Duitsland en het noorden. Het is niet duidelijk waar het gevonden zwaard is gemaakt.