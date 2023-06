Antisemitismebestrijders luiden noodklok bij Twitter: 'Jodenhaat verdubbeld'

Belangrijke bestrijders van Jodenhaat uit diverse landen hebben samen een brandbrief naar de nieuwe CEO van Twitter gestuurd. Sinds de overname van het socialemediaplatform door Elon Musk is het aantal tweets met antisemitische inhoud meer dan verdubbeld.

"De afgelopen negen maanden verschenen volgens onderzoek 325.739 antisemitische tweets online", stellen de schrijvers van de brief die in het bezit is van NU.nl. "Dat is een toename van 106 procent vergeleken met vorig jaar." Andere onderzoeken zouden hetzelfde beeld laten zien.

De antisemitismebestrijders uit onder meer Nederland, Duitsland, Frankrijk, de Verenigde Staten en Italië roepen Twitter-baas Linda Yaccarino op om meer te doen tegen tweets die Jodenhaat verspreiden of de Holocaust ontkennen.

De briefschrijvers stellen onder meer voor om gebruikers die herhaaldelijk haatdragende berichten plaatsen, van Twitter te weren. Ook moet het platform transparant zijn over algoritmes, de geprogrammeerde regels die de Twitter-computers volgen om tot een doel te komen.

Eddo Verdoner, de Nederlandse Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB), ondertekende de brief ook. Volgens hem gaat het qua Jodenhaat op Twitter de verkeerde kant op sinds Musk het socialemediaplatform in oktober overnam.

Na zijn overname van Twitter ontsloeg Musk 80 procent van het personeel. Onder hen waren veel moderatoren. Zij controleren tweets op ongeoorloofde inhoud.

'Verhoog het aantal moderatoren weer'

"Wat wij zien en wat studies onderbouwen, is dat meteen daarna een toename kwam in het aantal antisemitische Twitter-berichten en tweets die de systematische moord op Joden tijdens de Tweede Wereldoorlog ontkennen", zegt Verdoner tegen NU.nl. "Het urgentst is dat er opnieuw gekeken wordt naar het aantal moderatoren."

Volgens regeringscommissaris Verdoner hebben bedrijven zoals Twitter een "perverse prikkel" om extreme berichten te plaatsen, want daar wordt sneller op geklikt.

"Meer kliks betekent meer advertenties en dus meer geld", legt hij uit. "Daar moet op ingegrepen worden. Het kan niet zo zijn dat antisemitisme een verdienmodel wordt voor een bedrijf."

Musk zelf ging vlak nadat hij Twitter had gekocht, ook in op extreme inhoud. "Veel platforms hebben extremen en polarisatie gevoed, omdat ze denken dat ze daarmee geld kunnen verdienen", zei de miljardair toen. "Maar daarmee is de mogelijkheid om in gesprek te gaan verdwenen."

Twitter weigert met kabinet te praten

Volgens Kamerleden gaat Twitter te laconiek om met meldingen over dreigementen aan het adres van journalisten. De parlementariërs ergeren zich eraan dat het socialemediabedrijf uitnodigingen van het kabinet om hierover te praten, heeft afgeslagen.

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp riep Twitter eind mei op om belediging en bedreiging van Tweede Kamerleden aan te pakken. Ook zij maakte zich zorgen over het gebrek aan toezicht op tweets.

Het ministerie van Financiën haalde maandag een video van Twitter waarin een ambtenaar de risico's van kopen op krediet uitlegt. Onder de video kreeg de ambtenaar racistische reacties te verduren. Het ministerie heeft de opmerkingen gerapporteerd.

