Mensen met slaapproblemen hebben meer kans op een beroerte

Mensen met slaapproblemen zoals slapeloosheid hebben meer kans op een beroerte dan mensen die een goede nachtrust hebben. Hoe meer problemen iemand heeft met slapen, hoe groter de kans op een beroerte.

Mensen jonger dan vijftig jaar met veel slaapproblemen hebben bijna vier keer meer kans op een beroerte dan mensen uit dezelfde groep zonder die problemen. Dat blijkt uit onderzoek van Amerikaanse universiteiten dat is gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift Neurology.

Mensen van vijftig jaar of ouder met veel slaapproblemen hebben 38 procent meer kans op een beroerte dan mensen uit die groep zonder slaapproblemen. Die kans wordt groter als mensen andere aandoeningen als diabetes, hart- en vaatziekten of een depressie hebben, zeggen de wetenschappers.

Aan het onderzoek deden meer dan 31.000 mensen mee. Zij werden negen jaar lang gevolgd. De onderzoekers vroegen deelnemers onder meer hoe vaak ze moeite hadden met inslapen en of ze 's nachts vaak wakker werden. Hoe hoger de score van de deelnemers, hoe meer slaapproblemen zij hadden.

