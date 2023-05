Verbazing in de wetenschap: hondenhersenen worden tegen verwachting in groter

Wetenschappers hebben vastgesteld dat hondenhersenen steeds groter worden. Dat is opvallend, omdat de ontwikkeling tegen bekende wetenschappelijke theorieën indruist. Deskundigen zoeken naar een verklaring.

Hongaarse en Zweedse onderzoekers analyseerden CT-scans van ruim 850 honden van 159 verschillende rassen. De resultaten werden vergeleken met die van 48 wolvenhersenen.

Wolvenhersenen zijn van nature groter dan die van honden. Dat houdt volgens wetenschappers verband met een bekende theorie. Als een dier wordt getemd, wordt een dierenbrein kleiner.

Dat zit zo: getemde dieren hoeven zich minder druk te maken om bijvoorbeeld een partner te zoeken of om op voedsel te jagen. Door evolutie ontwikkelden die onderdelen van het brein zich vervolgens minder sterk, waardoor de algehele grootte van hersenen afneemt. Dit is niet alleen het geval bij honden, maar ook bij varkens, katten, konijnen en andere diersoorten.

Wetenschappers ontkrachten eigen hypothese

Onderzoekers opperden dat hondenhersenen mogelijk groeiden omdat andere onderdelen van hun brein belangrijker zijn geworden. Daarbij doelen zij op de onderdelen die zich richten op de sociale omgang met de mens. Ook het onderdeel dat verantwoordelijk is voor het opvolgen van bevelen zou mogelijk groter zijn geworden, maar beide beweringen werden ontkracht door hun eigen onderzoek.

"De nieuwe rol van de hond is niet van invloed", zegt onderzoeker Niclas Kolm in gesprek met de wetenschappelijke nieuwssite Science Alert. Ook hoeveel broers of zussen de hond had en de levensverwachting spelen geen rol. Ander recent onderzoek onderbouwt die bevindingen.

Een laatste mogelijke verklaring wordt gezocht in de algehele verandering van de samenleving. "De verstedelijking en toename van regels treft alle rassen", citeert Science Alert een onderzoeker.

De bevindingen zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke blad Evolution. Het onderzoeksteam wil in vervolgonderzoek specifieke onderdelen van hondenhersenen gaan onderzoeken om te kijken of bepaalde gebieden groter of kleiner zijn geworden.