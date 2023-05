Een van de grootste dinosaurussoorten ooit ontdekt in Argentinië

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Argentijnse onderzoekers hebben een nieuwe dinosaurussoort ontdekt. Het gaat om de overblijfselen van een van de grootste plantenetende dinosauriërs die ooit zijn gevonden. De dino heet hardgekookt roerei op z'n Hollands, maar daarover later meer.

Het reptiel woog zo'n 50.000 kilo en was 30 meter lang. Verder had de dino een lange nek.

De nieuw ontdekte soort zou zo'n 65 miljoen jaar geleden hebben geleefd. De overblijfselen werden in 2018 gevonden in een natuurreservaat in de regio Patagonië.