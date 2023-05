Grootste kosmische explosie gespot: vuurbal 100 keer zo groot als zonnestelsel

Astronomen hebben de grootste kosmische explosie ooit vastgelegd. Het fenomeen was tien keer zo fel als een supernova (exploderende ster) en honderd keer zo groot als ons zonnestelsel.

De vuurbal bevindt zich op zo'n acht miljard lichtjaar afstand van de aarde, schrijft The Guardian. De explosie die de lichtflits veroorzaakte duurt al zeker drie jaar, blijkt uit onderzoek. Dat maakt het direct de explosie waarbij de meeste energie ooit vrijkwam.

"We hebben één jaar van de explosie gemist", zegt een onderzoeker. "Maar de lichtflits werd geleidelijk aan steeds groter. Daarop zijn we de vondst nader gaan bestuderen."

Er komt zo veel energie vrij bij de explosie, dat in drie jaar tijd meer dan honderd keer zo veel energie is vrijgekomen als bij de zon in tien miljard jaar zal gebeuren, stellen sterrenkundigen.

Explosie waarschijnlijk veroorzaakt door botsing met zwart gat

De bron van de mega-explosie was een superzwaar gat, vermoeden wetenschappers. Die kosmische zwaargewichten slokken normaal gesproken dingen op, maar stoten ook materiaal weg. In dit geval is waarschijnlijk een enorme wolk van gas op het zwarte gat gestuit en leverde die botsing krachtige flitsen op.

Natuurkundigen zagen de explosie, die AT2021lwx is genoemd, voor het eerst in 2020. Ze gaat niet de historie in als de helderste lichtflits in de historie van het universum: die eer behoort toe aan een gammaflits die eind 2022 werd gespot.

Het grote verschil tussen die twee kosmische explosies is dat een gammaflits slechts luttele seconden tot enkele minuten zichtbaar is, terwijl de nieuwe explosie al jaren duurt.

