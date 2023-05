Weer baby geboren met drie biologische ouders door revolutionaire behandeling

In het Verenigd Koninkrijk is opnieuw een baby geboren die drie biologische ouders heeft. De revolutionaire behandeling is wereldwijd nog geen vijf keer toegepast. Het is de eerste keer dat die plaatsvindt in een Brits ziekenhuis.

De baby is gemaakt uit het zaad van de vader en eicellen van twee verschillende vrouwen. Het ouderlijk echtpaar is verantwoordelijk voor 99,9 procent van de DNA van het kind en de vrouwelijke donor voor ongeveer 0,1 procent. Het aandeel is volgens BBC News zo klein dat de donor geen uiterlijke kenmerken zal bepalen.

Het kind is ter wereld gebracht via een nieuwe vorm van ivf. Bij die behandeling wordt een eicel buiten de baarmoeder (bijvoorbeeld in een reageerbuis) bevrucht en plaatsen artsen het embryo daarna in de baarmoeder.

In het Verenigd Koninkrijk was er sprake van een ivf-vorm met zogeheten mitochondriale donatie. Mitochondria zorgen in de cellen van het lichaam dat voedsel wordt omgezet in energie. Sommige vrouwen met genetische afwijkingen, zoals een energiestofwisselingsziekte, kunnen deze overdragen op hun kinderen. En voor hen kan de ziekte fataal zijn.

Artsen voorkomen dit door embryo's te creëren met gezonde mitochondria. Tijdens de ivf-behandeling wordt het schadelijke DNA verwijderd en 'gemengd' met hetzelfde DNA van een eicel van een gezonde donor. De nieuwe eicel wordt vervolgens bevrucht met het sperma van de man.