Astronomen zien voor het eerst hoe een kosmische jet aan een zwart gat ontsnapt

Astronomen hebben in een reusachtig sterrenstelsel ver van de aarde een opvallend verschijnsel gezien. Voor het eerst is een zogeheten kosmische jet bij een zwart gat op beeld vastgelegd, schrijft de Britse krant The Guardian

Kosmische jets zijn gebundelde straalstromen van materie in de ruimte, zoals gas en intens heet plasma. Wetenschappers kunnen (nog) niet verklaren hoe ze ontstaan en weten alleen dat ze door de ruimte schieten met een snelheid die vrijwel gelijk staat aan de snelheid van het licht. Daarbij komt veel energie vrij.

De foto werd gemaakt bij het enorme zwarte gat in het sterrenstelsel Messier 87, dat zich op zo'n 55 miljoen lichtjaar van de aarde bevindt. Dat superzware zwarte gat is 6,5 miljard keer zo zwaar als onze zon. De diameter is zeker 100 miljard kilometer groot.

De zwaartekracht rondom een zwarte gat is zó sterk dat niets kan ontsnappen. Zelfs licht niet. Toch zien astronomen af en toe kosmische jets wegschieten uit de omgeving van zwarte gaten. Mogelijk ontstaan ze rondom de zogeheten waarnemingshorizon: de grens waarboven nog net wat licht kan ontsnappen.

Met de foto hopen astronomen verder te kunnen onderzoeken hoe kosmische jets ontstaan. Het punt van herkomst van de jet is net niet in beeld te zien. "Maar we kunnen wel onderzoeken hoe onderdelen van de jet werden versneld en opgewarmd", citeert The Guardian een van de onderzoekers.

Een uitvergroot beeld van de kosmische jet, met in de achtergrond het zwarte gat. Foto: Reuters