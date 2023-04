Eerste commerciële landing op de maan zeer waarschijnlijk mislukt

Delen via E-mail

De eerste commerciële landing op de maan lijkt te zijn mislukt. Een onbemande Japanse lander moest dinsdagavond op het oppervlak komen, maar stuurde geen signaal meer naar aarde. De vluchtleiding onderzoekt de situatie, maar gaat ervan uit dat de lander verloren is gegaan.

Tot dusver is niet duidelijk wat er precies is misgegaan. Een vlucht naar de maan kent veel risico's. Er zijn veel manieren waarop zo'n missie kan mislukken.

Het bedrijf achter de missie, ispace, wil op den duur grondstoffen en water op de maan delven. Dat kan helpen bij het bouwen van een bemande basis op de maan. Missie 1 van het project Hakuto-R is bedoeld om het ontwerp en de technologie te testen. De tweede missie staat gepland voor volgend jaar en de derde missie voor 2025.

De lander draaide sinds vorige maand in een baan rond de maan, op een hoogte van ongeveer 100 kilometer boven het oppervlak. Dinsdag rond 17.40 uur Nederlandse tijd gingen de motoren aan, waardoor de sonde remde en naar beneden zakte. Ongeveer een uur later zou hij zachtjes landen in de krater Atlas op de maan. Dat ging volledig geautomatiseerd.