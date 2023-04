Twitterlogo veranderd in logo van Elon Musks geliefde cryptomunt Dogecoin

Het bekende Twitterlogo in de vorm van een blauwe vogel is maandagavond plotseling veranderd in de beeltenis van internetmemehond Doge. Dat is ook het logo van cryptomunt Dogecoin, waar Twitterbaas Elon Musk zo'n fan van is.

Vrijwel meteen nadat Twitteraars doorkregen dat het logo was veranderd, steeg de koers van Dogecoin. Volgens financieel persbureau Bloomberg was de waarde van het bedrijf een uur na de logoverandering al met 30 procent gestegen. Het logo is alleen veranderd op de website van Twitter. In de app zien mensen het oude logo nog gewoon.

Twitterbaas Elon Musk houdt zich nog stil op het sociale medium, maar het verbaast niemand als hij heeft bedacht om de Shiba Inu-hond als logo te nemen. Ook de timing lijkt niet toevallig. Cryptoinvesteerders klaagden Musk vorige week voor 258 miljard dollar (omgerekend 237 miljard euro) aan, omdat hij de koers van Dogecoin eerder opzettelijk zou hebben opgeblazen.

Zo gebruikte Musk Twitter om zijn waardering voor Dogecoin te laten blijken. Hetzelfde deed hij tijdens een optreden in de Amerikaanse satirische tv-show Saturday Night Live. Ook kwam hij tijdens de laatste Super Bowl in Amerika in beeld met een T-shirt met daarop de memehond.

De koersen van cryptovaluta reageren doorgaans heftig op uitspraken, tweets of tv-optredens van Musk. Het is echter moeilijk hem te beschuldigen van marktmanipulatie, want er zijn geen regels op de cryptomarkt. Volgens Musks advocaten is er niets illegaals aan de steunbetuigingen van de CEO van Twitter en Tesla aan de cryptomunt.

Twitter zelf heeft nog niet gereageerd op de logoverandering.

