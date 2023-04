Deze vier astronauten vormen de eerste bemande maanvlucht in ruim vijftig jaar

De Amerikanen Reid Wiseman, Victor Glover en Christina Koch en de Canadees Jeremy Hansen maken volgend jaar deel uit van maanmissie Artemis II. Het is de eerste bemande vlucht naar de maan sinds 1972.

De lancering staat voorlopig gepland voor eind 2024. De bemanningsleden van Artemis II gaan niet op de maan zelf landen. Deze vlucht is de laatste generale repetitie voordat er daadwerkelijk weer stappen op de maan worden gezet. Dat gebeurt met de missie Artemis III, die op zijn vroegst in 2025 wordt uitgevoerd.

De VS en Canada werken nauw samen aan reizen naar de maan. Daarvoor is het Artemis-programma opgezet. De eerste vlucht uit het project was Artemis I, die plaatsvond op 16 november. Dit onbemande ruimteschip vloog naar de maan, draaide een paar rondjes eromheen en begon daarna aan de terugvlucht. Op 11 december plonsde de capsule in de Grote Oceaan, na een reis van ruim 2 miljoen kilometer.