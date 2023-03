Japanse maanlander eerste commerciële ruimtevoertuig ooit in baan om de maan

Delen via E-mail

Een onbemande commerciële maanlander uit Japan is met succes in een baan rond de maan gebracht. Dat is een belangrijke stap op weg naar de eerste maanlanding van een door een commercieel bedrijf gebouwd ruimtevaartuig. Eind april zou dat moeten gebeuren, meldt bouwer ispace