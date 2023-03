Videodeurbel pakt inbreker: politie kan beelden van 314.000 camera's opvragen

Bedrijven, burgers en de overheid hebben samen ruim 314.000 beveiligingscamera's aangemeld in de politiedatabank Camera in Beeld. Dat blijkt uit politiecijfers die NU.nl heeft opgevraagd. Vooral deurbellen met videocamera zijn "een grote succesfactor", zegt Karel van Engelenhoven, landelijk projectleider bij Camera in Beeld.

De meeste camera's die in het systeem staan zijn van bedrijven. Begin dit jaar waren dat er ruim 236.000. Daarnaast zijn meer dan 55.000 aangemelde camera's van burgers. De overheid heeft bijna 23.000 camera's laten registreren. Het gaat dan bijvoorbeeld om camera's langs de openbare weg.

Het aantal camera's bij Camera in Beeld neemt de laatste jaren gestaag toe. Begin 2019 waren er 200.000 exemplaren aangemeld. Vorig jaar kwam dat aantal voor het eerst boven de 300.000 uit.

Iedereen met een beveiligingscamera kan zich vrijwillig aanmelden bij Camera in Beeld. De politie kan zien waar de geregistreerde camera's hangen, maar niet live meekijken. Ook is te zien wie de eigenaar van de camera is, hoelang de beelden worden bewaard en wat de camera filmt.

De politie kan de beelden opvragen in de gegevensbank van Camera in Beeld als er in de buurt een misdrijf is gepleegd. Het gaat om zaken met een "groot opsporingsbelang", zoals moord- en doodslagzaken, vermissingen, verkrachtingen, overvallen en inbraken. "Niet bij het leksteken van banden bijvoorbeeld", zegt Van Engelenhoven.

Foto: Bart-Jan Dekker

Agenten hoeven niet meer lukraak langs deuren

Vooral bij inbraken of (woning)overvallen helpen de beelden de politie om daders op te sporen. Maar ze helpen volgens Van Engelenhoven ook bij andere misdrijven. Als voorbeeld noemt hij een verkrachtingszaak in Rotterdam. "Op de beelden konden we de route van het slachtoffer terugkijken. Zo kregen we ook de verdachte in beeld."

De database van camera's bespaart de politie volgens Van Engelenhoven enorm veel tijd. Bij een misdrijf hoeven agenten niet meer lukraak langs de deuren om camerabeelden op te vragen. De politie kan eigenaren die in het systeem staan direct contacteren om camerabeelden in beslag te nemen.

Mensen krijgen meestal de vraag om de beelden van hun camera terug te kijken. Bijvoorbeeld om te controleren of ze iemand voorbij zien lopen met een bepaald signalement. Als dat zo is, dan vordert de politie de beelden. De eigenaar moet hier verplicht aan meewerken. Zo voorkomt de politie dat het bewijs onrechtmatig verkregen is.

'Politie omzeilt de wet'

Maar volgens Lotte Houwing van privacyorganisatie Bits of Freedom omzeilt Camera in Beeld de wet. Mensen en bedrijven mogen namelijk niet de openbare weg filmen, maar dit gebeurt vaak wel. Op die manier heeft de politie volgens haar toegang tot camerabeelden die onrechtmatig verkregen zijn.

Daarbij weet de politie volgens Houwing dat heel veel camera's ook de openbare weg filmen. "Zo heeft de politie toegang tot allerlei onrechtmatig verkregen materiaal." Wat volgens haar ook "wringt" is dat de camera's "een "onderdeel worden van een buitenwettelijke surveillance infrastructuur van de politie".