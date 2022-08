NASA's nieuwe maanraket markeert een nieuw tijdperk voor de ruimtevaart

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA gaat binnenkort voor de eerste keer zijn Space Launch System-raket (SLS) lanceren. De lancering wordt een belangrijk moment in de ruimtevaartgeschiedenis. De 'maanraket' moet in 2024 voor het eerst in 52 jaar weer astronauten naar de maan brengen.

Door Tim Wijkman

De eerste lancering van de SLS-raket is een test en moet plaatsvinden tussen 29 augustus en 5 september. Tijdens de eerste lancering zijn nog geen astronauten aan boord, maar wel drie poppen met sensoren.

De test met de raket is een belangrijke stap voor het Artemis-ruimtevaartprogramma. Met dit programma wil de NASA opnieuw astronauten, onder wie de eerste vrouw, op de maan zetten.

De NASA wil in 2024 het Orion-ruimtevaartuig naar de maan lanceren. Voor de lancering zal een SLS-raket gebruikt worden. Het is de bedoeling dat op die manier vier astronauten in een baan om de maan worden gebracht. Daarna reizen twee van hen met een landingsvaartuig naar het maanoppervlak.

Nieuwe reizen naar de maan

Het Artemis-programma gaat verder dan de bemande maanmissies van eind jaren zestig en begin jaren zeventig (bekend als het Apollo-programma en van Neil Armstrong, de eerste mens op de maan). Voor dat programma hebben astronauten onder andere maanwandelingen en ritten in een maanrover uitgevoerd.

De NASA heeft in 2019 de ambitie uitgesproken om binnen het Artemis-programma in 2028 een permanent bemande basis op de maan te bouwen. De kennis die hiermee wordt opgedaan, moet bijdragen aan bemande ruimtevaart naar Mars.

De raket heeft twee functies. NASA kan de raket gebruiken voor het vervoer van vracht. In dat geval wordt een capsule met vracht op de raket gezet. NASA kan de raket ook gebruiken om astronauten naar de ruimte te brengen. In dat geval wordt het Orion-ruimtevaartuig boven op de raket gezet.

Beladen met de vrachtcapsule is de raket ruim 111 meter hoog. Ter vergelijking: de raket steekt daarmee nog boven het dak van het restaurant in de Euromast in Rotterdam uit.

NASA's nieuwe maanraket zal gebruikt gaan worden voor de lancering van zware vrachtladingen van uiteindelijk 130 ton. Dat is vergelijkbaar met het gewicht van ongeveer 130 auto's. Met de spaceshuttle kon 'slechts' 29 ton - het gewicht van ongeveer 29 auto's - vervoerd worden. Het SLS zal ook ingezet gaan worden voor bemande ruimtevaartmissies naar de maan of andere planeten, waaronder Mars.

Ontwikkeling SLS-raket heeft al 20 miljard dollar gekost

NASA heeft het Space Launch System al sinds 2011 in ontwikkeling. De bouw van de SLS-raket startte in 2015. Tegelijkertijd werd ook de zogenoemde 'SRM-raketmotor' getest. Dat is de krachtigste raketmotor die tot nu toe is gebouwd. De raketmotor heeft een stuwkracht van bijna 40.000 kilonewton. Dat is vergelijkbaar met die van ruim driehonderd F-16-straaljagers.

Tot nu toe heeft de ontwikkeling van het SLS al meer dan 20 miljard dollar (omgerekend zo'n 19,6 miljard euro) gekost. Een lancering van het SLS kost tussen de 1 en 2 miljard dollar. In tegenstelling tot de lanceersystemen van SpaceX zijn de raketten van het SLS niet herbruikbaar. SpaceX laat raketten waarmee vracht of bemanning de ruimte in is geschoten voor hergebruik landen op aarde.

