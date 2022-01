De EU zet in op nieuwe regels voor grote internetbedrijven. Een eerste pakket aan regels is in december door het Europees Parlement behandeld. Deze week is het de beurt aan een tweede bundel. Samen zullen de twee wetsvoorstellen waarschijnlijk grote invloed hebben op het handelen van de grootste techbedrijven ter wereld.

De Europese wetten moeten misbruik van of door online platformen tegengaan. Volgens de Europese Commissie zijn de nieuwe regels nodig omdat een handjevol bedrijven in grote mate bepaalt wat we online zien, waar we dingen kopen en hoe we met elkaar communiceren.

Met de Digital Markets Act (DMA) wil Europa voorkomen dat enkele van de grootste techbedrijven hun macht misbruiken. De wet is gericht op onder meer Apple, Google en Meta (de eigenaar van Facebook, Instagram en WhatsApp).

De Digital Services Act (DSA) moet er onder meer voor zorgen dat sociale media zoals Facebook, Twitter en YouTube optreden tegen illegale of ongewenste berichten op hun platforms.

De DMA heeft bijvoorbeeld betrekking op hotelwebsite Booking.com, webwinkel Amazon en de App Store van Apple. Hotels, winkels en appmakers gebruiken deze platformen om klanten te bereiken, maar hebben soms te maken met strenge voorwaarden. Met de DMA wil Europa voorkomen dat de platforms regels hanteren die vooral in hun eigen voordeel werken.

De DSA moet onder meer voorkomen dat online illegale activiteiten plaatsvinden. Denk aan haatzaaien, terroristisch gedachtegoed promoten en de verspreiding van kinderporno. Onder de DSA moeten bedrijven de ongewenste inhoud verwijderen of ontoegankelijk maken zodra zij daarvan op de hoogte zijn.

Europees Parlement behandelt de wetten

In december is de DMA al langs het Europees Parlement gegaan. Deze week is het de beurt aan de DSA. Daarmee kunnen de parlementsleden de tekst die de Europese Commissie heeft voorgesteld wijzigen.

Na aanpassingen van het Europees Parlement zijn de wetten niet per se definitief. Eerst moet nog een akkoord worden bereikt met de Raad van de Europese Unie. Daarin zitten ministers van de 27 EU-lidstaten.

Toch zal deze week duidelijker worden hoe ook de DSA er waarschijnlijk uit gaat zien. We weten dan meer over de gevolgen die de wet samen met de DMA gaat hebben.

Maar pas als het Europees Parlement en de Raad het eens zijn over de definitieve tekst, kunnen de regels in de hele Europese Unie gaan gelden. Een akkoord laat waarschijnlijk enkele maanden op zich wachten.