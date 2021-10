Met veel tromgeroffel kondigde Microsoft in juni de komst van een nieuw besturingssysteem aan. Inmiddels is het zover. Windows 11 is vanaf vandaag beschikbaar en wordt in fases gratis uitgerold op pc's met Windows 10. De vraag is of je wel iets aan de nieuwkomer hebt.

"Het nieuwe ontwerp en de nieuwe geluiden zijn fris en mooi. Ze geven je een gevoel van rust en gemak", schreef Microsoft afgelopen augustus in een blog waarin het bedrijf elf hoogtepunten van het nieuwe besturingssysteem opsomt. Zo staat de taakbalk standaard niet meer linksonder, maar in het midden van het scherm, zoals we ook van Apple kennen. Bovendien zijn de bekende Windows-vensters voortaan deels transparant en hebben ze afgeronde hoeken.

De aanpassingen zijn zeker fraai, maar de cosmetische ingrepen zijn geen reden om snel het nieuwe besturingssysteem te installeren. Het is leuk dat Teams voortaan standaard van tevoren is geïnstalleerd, maar veel mensen hadden dit programma tijdens de coronacrisis al zelf op hun computer gezet.

Android-apps op Windows 11 zijn uitgesteld

Bovendien is de interessantste reden om voor Windows 11 te gaan vooralsnog weggevallen. Volgens de eerste plannen kon je op een computer met het nieuwe besturingssysteem ook Android-apps installeren. De komst van deze ondersteuning is echter uitgesteld tot 2022.

Is het dan alleen kommer en kwel? Zeker niet: je kunt in Windows 11 eenvoudig een virtuele desktop inrichten, waardoor je bijvoorbeeld een bureaublad voor privézaken en een voor werk instelt. Microsoft introduceert verder widgets, die je ook kent van je telefoon. Zo kun je bijvoorbeeld snel zien wat voor weer het wordt. Ook deze verbetering lijkt afgekeken te zijn van tablets en smartphones.

Risico op kinderziekten aanwezig

Het loont om voorzichtig te zijn met upgraden. Bij Windows hebben we vaak gezien dat er ondanks een uitgebreide testfase toch kinderziekten werden ontdekt.

Ook is niet iedere computer met Windows 10 automatisch geschikt voor een update. Windows 11 vereist onder meer een vrij nieuwe processor. Het bedrijf heeft een speciale app uitgebracht waarmee je kunt controleren of je computer geschikt is voor een update. Computers van na 2019 zijn sowieso compatible, in alle andere gevallen kun je het beste een check doen.

Nieuwe computers verkopen

Windows 11 lijkt deels een lokkertje om nieuwe pc's te verkopen. Eind september kondigde Microsoft nieuwe Surface-computers aan die op Windows 11 draaien. Ook besteedde het bedrijf veel aandacht aan fabrikanten als HP en Lenovo die laptops met het nieuwe besturingssysteem introduceerden. Het zal voor veel early adopters een reden zijn om een nieuwe pc aan te schaffen.

Ben je echter niet toe aan een nieuwe pc, dan is het geen vereiste om Windows 11 te installeren. Er is ook niemand die je dwingt: de ondersteuning voor Windows 10 stopt pas in 2025.

Heb je de update toch geïnstalleerd en wil je terug? Dat kan, maar je hebt slechts tien dagen om de update op een eenvoudige manier terug te draaien met behoud van instellingen en bestanden (ga dan naar 'Instellingen' > 'Update' > 'Herstellen'). Ook daarna kun je terug, maar moet je handmatig een back-up draaien en Windows 10 opnieuw installeren.