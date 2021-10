Het is tien jaar geleden dat Apple-oprichter Steve Jobs overleed. Jobs stond bekend om zijn duidelijke visie op de producten van zijn bedrijf en die van de concurrenten. Vond hij iets een slecht plan, dan liet hij het weten. Maar Apple is in de afgelopen jaren regelmatig teruggekomen op de sterke mening van de oprichter. NU.nl zet een aantal producten op een rij waarin Jobs in eerste instantie niet geloofde.

AirPods

Tijdens een persconferentie in Parijs in 2005 liet Jobs zich kritisch uit over draadloze koptelefoons. "Het probleem met bluetoothkoptelefoons is dat je niet alleen je iPod moet opladen, maar ook je koptelefoon. Niemand zit daarop te wachten. Iedereen haat het."

Elf jaar later, in 2016, brengt Apple onder leiding van Tim Cook toch draadloze oortjes op de markt. De AirPods verbinden via bluetooth met je iPhone en moeten worden opgeladen in het bijbehorende opbergdoosje. Zo gebeurt het opladen dus terwijl je de oortelefoontjes toch niet gebruikt, hoewel het opbergdoosje natuurlijk nog wel apart moet worden opgeladen.

De originele AirPods De originele AirPods Foto: Apple

Apple Pencil

Bij een presentatie van een van de eerste iPhones ging het ook over touchscreenpennen. Jobs was kritisch. "Hoe moet je een iPhone gebruiken. Met een stylus? Nee, wie zit daar nou op te wachten? Die raak je alleen maar kwijt, niemand wil een stylus."

Ook hierop is Apple teruggekomen toen in 2015 de eerste Apple Pencil uitkwam. De stylus kan gebruikt worden op iPads en is onder andere bedoeld om te tekenen. Het bedrijf kwam met de pen om de mogelijkheden van de iPad uit te breiden en beter gebruik te maken van het grotere touchscreen van het apparaat.

Apple-topman Phil Schiller toont de Apple Pencil Apple-topman Phil Schiller toont de Apple Pencil Foto: Apple

iPad Mini

In 2010 verscheen de eerste iPad. De iPad werd de populairste tablet ter wereld en vele versies van het apparaat volgden, zo ook de iPad Mini. Een kleinere versie van de iPad zou voor sommige situaties handiger zijn dan de grote iPad, was de motivatie achter het apparaat.

Als het aan Jobs had gelegen, was de iPad mini er echter helemaal niet geweest. In een eerder interview over kleine tablets was Jobs namelijk erg duidelijk."Wil je een kleine iPad goed kunnen gebruiken, dan moet je een kwart van je vingers eraf halen met schuurpapier."

De nieuwe iPad mini De nieuwe iPad mini Foto: Apple

Grote iPhones

De eerste iPhones waren een stuk kleiner dan de huidige modellen. Het formaat van de iPhone 4 (3,5 inch) was volgens Jobs het beste formaat voor een telefoon; zo kon je overal bij met je duim en bovendien zouden grotere telefoons volgens Jobs niet goed verkopen. Hij vergeleek grotere telefoons van concurrenten met "Hummers", grote Amerikaanse auto's.

Jobs had het toch mis. Apple heeft de afgelopen jaren de schermen op iPhones geleidelijk groter gemaakt, zodat er meer op bekeken kan worden.

Steve Jobs met een iPhone 4 Steve Jobs met een iPhone 4 Foto: AFP

Magic Mouse

Jobs vond design erg belangrijk en werd vaak geprezen voor de ontwerpkeuzes die hij goedkeurde. Het design van producten moest tot in ieder detail kloppen, verklaarde Jobs ooit. "Als je een heerlijke cake bakt, dan moet je geen hondenpoep gebruiken als glazuur", zo stelde hij.

Maar de Magic Mouse, een computermuis van Apple, ontving juist veel kritiek voor het design. De oplaadpoort van de muis zit aan de onderzijde van het apparaat, waardoor de muis niet gebruikt kan worden tijdens het opladen. Een keuze waar Jobs zeer waarschijnlijk niet achter had gestaan.