Met de CoronaCheck-app kun je vanaf zaterdag laten zien dat je een recente negatieve uitslag van een coronatest hebt. Daarmee kun je toegang krijgen tot bijvoorbeeld een café of museum. Vanaf juli moet je CoronaCheck ook kunnen gebruiken om in de Europese Unie makkelijker op vakantie te kunnen. Hoe werkt de app?

Je kunt CoronaCheck downloaden in de Play Store (Android-telefoons) of App Store (iPhones). Over het algemeen is de app beschikbaar voor Android-smartphones vanaf 2015 en iPhones vanaf 2013.

Ik wil met de app ergens naar binnen, hoe werkt dit?

Een toegangstest is vanaf 5 juni niet opeens overal verplicht. Wel mogen sectoren ze inzetten om meer mensen binnen te laten. Op die manier kunnen zij meer stoelen vullen, als zij dat willen. Zo laat je een negatief testbewijs zien:

Laat je (gratis) testen. Een afspraak maken kan hier of in de app. Een negatieve uitslag van een zelftest geeft geen toegang. Als je testuitslag negatief is (je bent niet besmet met het coronavirus), heb je in de veertig uur na afname toegang tot bijvoorbeeld een café of bioscoop. Je ontvangt het resultaat per e-mail. Met de CoronaCheck-app kun je een negatieve uitslag omzetten in een QR-code. Je kunt de QR-code aan de deur laten scannen. Neem ook een geldig identiteitsbewijs en waar nodig een toegangskaartje mee.

Ik heb geen smartphone of wil geen app downloaden, wat nu?

Ook zonder smartphone kun je met een negatief testresultaat naar binnen. Je kunt de code uit de e-mail op deze pagina invoeren om een papieren testbewijs te printen. Ook die is veertig uur geldig.

Ik ben gevaccineerd. Moet ik me nog steeds laten testen?

Ja, ook dan moet je je voor toegang laten testen. Het is aangetoond dat vaccins de kans verkleinen dat je de ziekte COVID-19 krijgt. Het lijkt erop dat vaccins er ook voor zorgen dat je het virus niet verder kunt verspreiden. Maar het is nog onvoldoende duidelijk in welke mate vaccinatie die verdere verspreiding voorkomt.

Heb ik CoronaCheck nodig om binnen de EU op vakantie te gaan?

Het moet vanaf juli mogelijk zijn om met de app te laten zien dat je gevaccineerd bent, een recente negatieve testuitslag hebt, of het afgelopen half jaar van een besmetting bent hersteld.

Ingeënt zijn is geen verplichting om binnen de EU te mogen reizen, maar maakt het wel makkelijker. CoronaCheck dient dan als digitaal vaccinatiebewijs, ook wel coronapas, coronapaspoort, vaccinatiepaspoort of COVID-19-certificaat genoemd.

Met de app moet reizen door Europa makkelijker worden, maar het is ook weer geen vrijbrief. EU-landen kunnen nog altijd aan binnenkomende reizigers vragen om bijvoorbeeld bij aankomst in quarantaine te gaan.

De overheid adviseert alleen af te reizen naar gebieden met een groene of gele kleurcode. Een overzicht is hier te vinden. Bekijk voor vertrek welke regels voor je (vakantie)bestemming gelden. De overheid geeft hier voorlichting.

Ik ben gevaccineerd en wil op reis. Hoe toon ik dit aan in CoronaCheck?

Naar verwachting is dit vanaf begin juli mogelijk, als de vierde stap van het openingsplan daadwerkelijk doorgaat.

Allereerst moet je volledig gevaccineerd zijn. In principe betekent dat dat je één Janssen-prik of twee AstraZeneca-, Moderna- of Pfizer-prikken nodig hebt. Zodra de functie aan de CoronaCheck wordt toegevoegd, kun je in de app inloggen met DigiD. De app kijkt vervolgens of de vaccinatie bekend is bij het RIVM. Is dat niet het geval, dat zoekt de app door in andere aangesloten systemen.

Ik ben gevaccineerd, maar dit is schijnbaar niet bekend. Wat nu?

In het persoonlijk vaccinatieoverzicht bij het RIVM kun je controleren of het instituut op de hoogte is van jouw inenting.

Het kan voorkomen dat je wel gevaccineerd bent, maar het RIVM dat (nog) niet weet. Als CoronaCheck jouw vaccinatie ook niet kan terugvinden in andere systemen, zoals die van de GGD, kan de app geen vaccinatiebewijs tonen.

Er kunnen verschillende oorzaken zijn voor dit probleem. Zo zijn er achterstanden, met name bij prikken die door huisartsen en andere zorginstellingen zijn gezet, meldde Nieuwsuur eind mei. Ook kan er bij het registreren iets fout zijn gegaan.

Eind juni moet er een oplossing komen voor gevaccineerde mensen die geen vaccinbewijs kunnen ophalen. Die informatie wordt dan uit het registratiesysteem van de prikzetter, voor de meesten de GGD, gehaald. Het is nog onbekend hoe dat proces precies uit gaat zien.

Ook mensen die wel zijn gevaccineerd, maar geen toestemming hebben gegeven om de gegevens met het RIVM te delen, kunnen op die manier een vaccinatiebewijs genereren.

Ik wil op reis met een negatieve testuitslag. Hoe toon ik dit aan in CoronaCheck?

Je kunt een test regelen op dezelfde manier als de test die je binnen Nederland zou gebruiken.

Zodra CoronaCheck als Europees coronapaspoort gaat dienen, krijgt de app een binnenland- en buitenlandmodus. Gebruikers kunnen schakelen tussen de opties om de juiste QR-code te laten zien als zij een negatieve testuitslag hebben.

Het ministerie waarschuwt wel dat andere landen de sneltesten die in Nederland worden gebruikt, misschien niet accepteren. Zij kunnen bijvoorbeeld eisen dat vakantiegangers de betrouwbaardere PCR-test hebben ondergaan.

Ik ben hersteld en wil op reis. Hoe toon ik dit aan in CoronaCheck?

Naast een vaccinatie of negatieve test, moet het vanaf juli ook mogelijk zijn om aan te tonen dat je bent hersteld van COVID-19. De besmetting mag maximaal 180 dagen (een half jaar) geleden zijn vastgesteld.