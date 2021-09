Met de CoronaCheck-app kun je aantonen dat je gevaccineerd bent tegen of hersteld bent van COVID-19. Ook kan de app dienen als bewijs van een negatieve testuitslag. Dit is nodig in de horeca en bij festivals, evenementen, het theater, de bioscoop, concertzalen en sportwedstrijden. De coronapas is daar per 25 september verplicht. Hoe werkt de app?

Je kunt CoronaCheck downloaden in de Play Store (Android-telefoons) of App Store (iPhones).

Met de coronapas kun je aantonen dat je... ... volledig gevaccineerd bent. De pas is twee weken na de tweede AstraZeneca-, Pfizer- of Moderna-prik geldig. Of vier weken na één dosis van het Janssen-vaccin.

... corona hebt doorgemaakt en hersteld bent. Je kunt elf dagen na de besmetting een herstelbewijs krijgen. Deze coronapas is een half jaar geldig.

... recent negatief getest bent (je hebt geen corona). De pas is dan 24 uur geldig.

Als je de app in Nederland gebruikt, ziet de controleur aan de deur niet wat voor soort coronabewijs je toont. CoronaCheck geeft alleen weer dat toegang mag krijgen. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld niet zien of je bent gevaccineerd of dat je corona hebt gehad.

Zodra je CoronaCheck hebt gedownload, kun je een coronabewijs toevoegen door op het plusje te klikken. Vervolgens kun je kiezen waar jouw pas op gebaseerd moet zijn.

Je kunt een vaccinatiebewijs maken door in CoronaCheck in te loggen met DigiD. De app zoekt dan bij het RIVM, de GGD en in andere systemen naar je vaccinatiegegevens.

maken door in CoronaCheck in te loggen met DigiD. De app zoekt dan bij het RIVM, de GGD en in andere systemen naar je vaccinatiegegevens. Voor een bewijs van een negatieve testuitslag moet je je eerst (gratis) laten testen. Een zelftest gebruiken kan niet. Een afspraak maken kan hier of in de app. De negatieve uitslag is 24 uur geldig.

moet je je eerst (gratis) laten testen. Een zelftest gebruiken kan niet. Een afspraak maken kan hier of in de app. De negatieve uitslag is 24 uur geldig. Voor een herstelbewijs kun je bij CoronaCheck inloggen met DigiD. Je krijgt een bewijs als bij de GGD bekend is dat je minimaal 11 en maximaal 180 dagen geleden corona hebt gehad.

Het coronabewijs kun je aanmaken in de vorm van een QR-code. Dat is een soort complexe vierkante streepjescode met blokjes in plaats van streepjes. Als op een locatie om een coronapas wordt gevraagd, kan een medewerker deze code scannen. Bij akkoord mag je naar binnen.

Ik heb geen smartphone of wil geen app downloaden. Wat nu?

Ook zonder smartphone kun je een coronabewijs krijgen. Je hebt dan wel een computer, printer en DigiD nodig.

Als je aan een van de voorwaarden voor een coronapas voldoet, kun je op deze pagina een papieren bewijs daarvan aanmaken. Je kunt dat bewijs printen en meenemen. Op deze pagina staat een uitgebreidere uitleg.

Als deze methode voor jou ongeschikt is, bijvoorbeeld omdat je geen DigiD hebt, kun je bellen met de CoronaCheck-helpdesk (bereikbaar tussen 8.00 en 20.00 uur). Je kunt het papieren bewijs met hulp van een medewerker ook per post ontvangen. Dat duurt wel een paar dagen en is daarom niet mogelijk bij een testbewijs.

Wat moet ik doen als het niet lukt om een coronabewijs te maken?

Zorgprofessionals kunnen ook handmatig een bewijs van vaccinatie, een negatieve test of herstel maken als je daar wel recht op hebt, maar dat met CoronaCheck niet lukt. Je ontvangt dit document per e-mail of post.

Om dit te regelen, kun je verschillende telefoonnummers bellen:

Het ministerie adviseert om in eerste instantie te bellen naar 0800-14 21 (bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur). Dit is de algemene helpdesk voor vragen rond CoronaCheck.

(bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur). Dit is de algemene helpdesk voor vragen rond CoronaCheck. Weet je zeker dat er bij de GGD een een probleem is met je test- of vaccinatiegegevens of herstelbewijs? Dan kun je bellen met 0800-50 90 .

een een probleem is met je test- of vaccinatiegegevens of herstelbewijs? Dan kun je bellen met . Mensen die ergens anders zijn gevaccineerd, kunnen 24 uur per dag via 024-7 247 247 contact opnemen met het contactcenter van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wie door de huisarts is gevaccineerd en daar in CoronaCheck problemen mee ervaart, kan contact opnemen met de praktijk. Huisartsenvereniging LHV roept wel op om dat niet telefonisch te doen.

CoronaCheck ook in het buitenland te gebruiken

De CoronaCheck-app is ook over de grens te gebruiken. Als een ander EU-land bij binnenkomst eisten stelt, kun je met de app aantonen dat je daaraan voldoet.

Landen kunnen inkomende reizigers verschillende voorwaarden opleggen. Bijvoorbeeld dat ze gevaccineerd zijn of kunnen aantonen recent negatief te zijn getest. Een land mag je niet weigeren of terugsturen, maar kan bijvoorbeeld wel boetes opleggen.

Het gebruik van CoronaCheck is niet verplicht, maar de app maakt het wel makkelijker om binnen de EU te reizen. Aan de andere kant is het ook geen vrijbrief. EU-landen kunnen binnenkomende reizigers nog altijd vragen om bijvoorbeeld bij aankomst in quarantaine te gaan.

Bekijk voor vertrek waar je (vakantie)bestemming om vraagt. De overheid geeft hier voorlichting. Ook geeft de overheid met kleurcodes weer of het verstandig is om naar dat land af te reizen. Een overzicht is hier te vinden.

Hoe gebruik ik CoronaCheck in het buitenland?

CoronaCheck heeft ook een tabblad voor internationaal gebruik. Daarmee kun je in het buitenland aantonen dat je aan de voorwaarden in dat land voldoet. In het buitenland kan de QR-code op een vergelijkbare manier als in Nederland gescand worden.

Omdat de voorwaarden per land of situatie kunnen verschillen, geeft de internationale code in tegenstelling tot de Nederlandse wél informatie over de vaccinatiestatus, de negatieve test of het herstelbewijs.

