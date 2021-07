Met de CoronaCheck-app kun je vanaf 1 juli ook over de grens je vaccinatie aantonen. Andere landen van de Europese Unie kunnen om een vaccinatiebewijs, een bewijs van negatieve test of om een herstelbewijs vragen. Ook die kun je via CoronaCheck laten zien. Hoe werkt de app?

Je kunt CoronaCheck downloaden in de Play Store (Android-telefoons) of App Store (iPhones).

Heb ik CoronaCheck nodig om binnen de EU te reizen?

Het gebruik van CoronaCheck is niet verplicht, maar de app maakt het wel makkelijker om binnen de EU te reizen. Aan de andere kant is het ook geen vrijbrief. EU-landen kunnen binnenkomende reizigers nog altijd vragen om bijvoorbeeld bij aankomst in quarantaine te gaan.

Landen kunnen inkomende reizigers voorwaarden opleggen. Bijvoorbeeld dat ze gevaccineerd zijn of kunnen aantonen recent negatief te zijn getest. Een land mag je niet weigeren of terugsturen, maar kan bijvoorbeeld wel boetes opleggen.

Het is vanaf 1 juli mogelijk om met CoronaCheck te laten zien dat je deels of volledig gevaccineerd bent, een recente negatieve testuitslag hebt of in het afgelopen half jaar van COVID-19 bent hersteld.

Bekijk voor vertrek waar je (vakantie)bestemming om vraagt. De overheid geeft hier voorlichting. Het advies om alleen af te reizen naar gebieden met een groene of gele kleurcode geldt nog altijd. Een overzicht is hier te vinden.

Ik ben gevaccineerd en wil op reis. Hoe toon ik dit aan?

Het is sinds 24 juni al mogelijk om met CoronaCheck voor Nederland een vaccinatiebewijs te maken. In de app kun je schakelen tussen een binnenland- en buitenlandmodus.

Om het bewijs te maken, kun je in de app inloggen via DigiD. CoronaCheck zoekt vervolgens in de systemen van het RIVM, de GGD en andere aangesloten databases naar jouw vaccinatie. Je kunt dit bewijs omzetten in een QR-code die gescand kan worden.

Een land kan een volledige vaccinatie eisen. Dat betekent dat één Janssen-prik of twee AstraZeneca-, Moderna- of Pfizer-prikken nodig zijn. Het internationale vaccinatiebewijs is echter altijd te maken na één prik, in het geval een land daar genoegen mee neemt.

Ik ben gevaccineerd, maar dit is schijnbaar niet bekend. Wat nu?

Het kan voorkomen dat je wel gevaccineerd bent, maar dat CoronaCheck dat niet kan terugvinden.

Dat kan verschillende oorzaken hebben. Zo zijn niet alle prikken van huisartsen en zorginstellingen bekend bij het RIVM. Deels komt dat doordat mensen daar geen toestemming voor hebben gegeven. Maar er kan ook in de registratie iets fout zijn gegaan.

Wie zijn vaccinatiebewijs in CoronaCheck niet kan ophalen, kan daarvoor contact opnemen met de prikzetter. Voor de meeste mensen zal dat de GGD zijn. In andere gevallen is dat bijvoorbeeld de huisarts of zorginstelling.

Zorgmedewerkers kunnen vanaf 1 juli handmatig een vaccinatiebewijs maken als dat via de app niet lukt. Je ontvangt dan per e-mail en/of post een document met daarop een twee QR-codes: een voor Nederland en een voor andere EU-landen.

Ik wil op reis met een negatieve testuitslag. Hoe werkt dit?

De overheid biedt gratis (snel)testen aan voor Nederlanders die naar het buitenland willen. Het gaat om een antigeentest (sneltest) of een PCR-test. Welke test je nodig hebt, hangt af van de eisen die je bestemming stelt.

Je vindt hier informatie over hoe je een afspraak kunt maken. Het is mogelijk om zowel een antigeentest (sneltest) als PCR-test aan te vragen. Welke soort test je nodig hebt, hangt af van je reisbestemming.

Houd er rekening mee dat de uitslag van met name de PCR-test op zich kan laten wachten. Daarnaast kan het daarbovenop nog een aantal uur duren voordat de uitslag ook zichtbaar is in CoronaCheck.

Ik heb geen smartphone of wil geen app downloaden. Wat nu?

Ook zonder smartphone kun je een vaccinatiebewijs of negatieve testuitslag genereren. Je kunt op deze pagina een papieren testbewijs aanmaken. Je kunt deze printen en op je reis meenemen.

Ik ben hersteld van corona. Hoe toon ik dit aan in CoronaCheck?

Met CoronaCheck kun je ook aantonen dat je bent hersteld van COVID-19. De besmetting mag maximaal 180 dagen (een half jaar) geleden zijn vastgesteld.

In Nederland geeft een herstelbewijs dezelfde mogelijkheden als een negatieve testuitslag of een volledige vaccinatie. Andere EU-landen kunnen ook besluiten om het herstelbewijs in bepaalde gevallen te accepteren.

Je kunt in de app inloggen met DigiD. CoronaCheck zoekt dan in GGD-systemen of je in het afgelopen half jaar besmet bent geweest. Heb je bij een commerciële aanbieder een test ondergaan die positief bleek, dan werkt deze route niet voor een herstelbewijs.

Je kunt het herstelbewijs pas elf dagen na de besmetting ophalen. Vlak na je besmetting kun je het virus immers zelf verder verspreiden.

CoronaCheck is ook in Nederland te gebruiken

Zowel het vaccinatie-, negatievetest- als herstelbewijs zijn ook in Nederland te gebruiken. In CoronaCheck kun je aangeven of je een aangemaakt coronabewijs binnen Nederland wil gebruiken.

Zo'n toegangsbewijs is niet in bijvoorbeeld elke horecazaak verplicht. Wel mogen sectoren erom vragen om meer mensen binnen te kunnen laten. Op die manier kunnen ze bijvoorbeeld meer stoelen vullen. Locaties waar 1,5 meter afstand niet gegarandeerd kan worden, zoals concertzalen, vereisen wel zo'n toegangstest.

Een vaccinatiebewijs voor Nederland maken gaat door in CoronaCheck in te loggen met DigiD. De app zoekt dan bij het RIVM, de GGD en andere systemen naar je vaccinatiegegevens.

Voor een bewijs van negatieve test die in Nederland te gebruiken is, moet je je eerst (gratis) laten testen. Een zelftest gebruiken kan niet. Een afspraak maken kan hier of in de app. De negatieve uitslag is veertig uur geldig.

Voor een herstelbewijs kun je bij CoronaCheck inloggen met DigiD. Je krijgt een bewijs als bij de GGD bekend is dat je minimaal 11 en maximaal 180 dagen geleden corona hebt gehad.

Omdat het in Nederland niet van belang is op welke manier je tegen COVID-19 bent beschermd, bevat de nationale QR-code geen informatie over waarom dat zo is. Als die aan de deur gescand wordt, ziet de portier dus niet met welke van de drie methodes je naar binnen wil.

Wat moet ik doen als het niet lukt om een coronabewijs te maken?

Zorgprofessionals kunnen per 1 juli ook handmatig een vaccinatie-, negatievetest- of herstelbewijs maken als je daar wel recht op hebt, maar dat met CoronaCheck niet lukt. Je ontvangt dit document per e-mail of post.

Om dit te regelen, kun je verschillende telefoonnummers bellen:

Het ministerie adviseert om in eerste instantie te bellen naar 0800 - 1412 (bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur). Dit is de algemene helpdesk voor vragen rond CoronaCheck.

(bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur). Dit is de algemene helpdesk voor vragen rond CoronaCheck. Weet je zeker dat er bij de GGD een een probleem is met je test- of vaccinatiegegevens of herstelbewijs? Dan kun je bellen met 0800 - 5090 .

een een probleem is met je test- of vaccinatiegegevens of herstelbewijs? Dan kun je bellen met . Mensen die ergens anders zijn gevaccineerd, kunnen 24 uur per dag via 024 - 7 247 247 contact opnemen met het contactcenter van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Wie door de huisarts is gevaccineerd en daar in CoronaCheck problemen mee ervaart, kan contact opnemen met de praktijk. Huisartsenvereniging LHV roept wel op om dat niet telefonisch te doen.

Aanvullingen en verbeteringen: